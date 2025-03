Novo presidente da Câmara do Comércio compromete revitalizar o sector empresarial

A instituição que representa o setor privado em São Tomé e Príncipe enfrenta inúmeros desafios.

“Enfrentamos grandes desafios no que diz respeito ao financiamento. Outra dificuldade identificada é o reduzido volume de investimento estrangeiro, agravado pela falta de infraestruturas adequadas para as nossas atividades.”

Kelvio da Mata, engenheiro civil com espírito empreendedor, é o novo presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. Com pouco mais de uma semana no cargo, afirma estar determinado a reverter o atual cenário de dificuldades que afeta a classe empresarial nacional.

“Acreditamos que o governo é um parceiro fundamental para, em conjunto, identificarmos linhas de crédito que permitam às empresas nacionais superar um dos maiores desafios: o acesso a financiamento.”

Além de investir na capacitação da classe empresarial nacional, a atração de investimentos estrangeiros para São Tomé e Príncipe é também uma das prioridades do mandato de quatro anos do novo presidente.

“Será necessário rever algumas legislações, especialmente na área tributária, para que os empresários possam superar os desafios que têm impactado a classe empresarial.”

No entanto, reconhece que só com um sistema judicial funcional e credível será possível atrair investidores estrangeiros para o arquipélago.

“Um dos principais obstáculos ao investimento estrangeiro é justamente essa questão. É essencial assegurar o direito à propriedade, e a justiça desempenha um papel crucial nesse aspeto.”

O novo presidente promete revitalizar o setor, retirando-o da estagnação que tem travado o dinamismo da economia.

José Bouças