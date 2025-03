Nigéria através do BAD doa 7.5 milhões de dólares à São Tomé e Príncipe

Numa nota o gabinete do primeiro-ministro Américo Ramos, confirma o anúncio feito pelo director do Banco Africano para o Desenvolvimento Pietro Toigo em Fevereiro último. O vizinho Nigéria, país com o qual São Tomé e Príncipe partilha uma extensa fronteira marítima comum, aprovou um donativo financeiro de 7,5 milhões de dólares para ajuda directa ao orçamento geral do estado do arquipélago para o ano 2025.

«O Ministro nigeriano das finanças e da coordenação económica, Adebayo Olawale Edun aprovou um donativo de 7.5 milhões de Dólares Norte-Americanos de ajuda à São Tomé e Príncipe», refere a nota divulgada pelo governo.

A nota acrescenta que o governo da Nigéria já informou o Presidente do BAD sobre a disponibilização do donativo financeiro. «Numa comunicação com o Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, datada de 11 de março, e cuja cópia foi partilhada com o Governo santomense, o ministro nigeriano aprovou e aumentou para 7.5 milhões de dólares de doação, um pedido de empréstimo inicialmente de 3 milhões de dólares de São Tomé e Príncipe, junto ao Fundo Fiduciário da Nigéria».

O banco pan-africano, BAD, conseguiu atrair o fundo da segunda maior economia de África subsaariana, para financiar São Tomé e Príncipe. «Tratou-se de uma acção despoletada pelo Banco Africano de Desenvolvimento que no quadro do apoio orçamental, tinha solicitado 3 milhões de dólares de empréstimo do Fundo de Desenvolvimento Africano da Nigerian Trust Fund (Fundo Fiduciário da Nigéria – NTF) a fim de financiar os projectos em curso no país».

A nota do BAD divulgada pelo governo de Américo Ramos realça a solidariedade da Nigéria para com São Tomé e Príncipe. «A análise do ministério nigeriano das finanças e da coordenação económica, à situação financeira de São Tomé e Príncipe tinha concluído que o país está a passar por uma crise financeira do sector público, e ficou com a preocupação de que qualquer dívida adicional poderia agravar as dificuldades do país».

Recentemente a Nigéria tornou-se membro dos BRICS, a organização económica que agrupa os países do sul global. O BAD como uma das principais instituições financeiras de África joga papel determinante na colaboração financeira entre países do continente.

A nota destaca que a atracção do donativo financeiro da Nigéria acontece numa altura em que os Estados Unidos da América decidiram suspender a ajuda financeira à São Tomé e Príncipe.

«A recente decisão do Governo dos Estados Unidos da América em suspender a ajuda financeira de cerca de um milhão e meio de dólares (USD1.500.000,00) à São Tomé e Príncipe, criou um buraco financeiro que era preciso cobrir. E foi assim que o vice-presidente para o Desenvolvimento e Integração Regional e da Prestação de Serviços às Empresas do Fundo Fiduciário da Nigéria pediu o aumento e conversão em doação do valor de 3 milhões de dólares para 7,5 milhões de dólares, tendo sido aceite pelo ministro das finanças e da coordenação económica da Nigéria, Adebayo Olawale Edun», conclui a nota distribuída aos órgãos de comunicação social.

Abel Veiga