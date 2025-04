Gasolina e Gasóleo ficam mais barato a partir de sábado

Sob proposta do ministro de Estado, da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, o conselho de ministros avançou com a redução do preço dos combustíveis em São Tomé e Príncipe.

A gasolina vendida a 37 dobras o litro passa a partir deste sábado a ser vendida por 35 dobras o litro. O gasóleo desce de 35 dobras para 33 dobras por litro. A decisão do executivo é sustentada pelo mecanismo de ajuste automático dos preços, que entrou em vigor no ano 2018, através de um decreto-lei.

Segundo o ministro das finanças o decreto impõe que se o preço dos combustíveis no mercado internacional subir para além dos 10%, o governo deve aumentar os preços no mercado nacional. No caso do mercado internacional registar uma baixa em cerca de 2% o executivo deve também reduzir o preço do combustível no mercado nacional.

«Os sucessivos governos decidiram é que sempre que há um diferencial do preço a favor do Estado, pegar nas receitas e dar uma outra utilização…Ao invés do Estado ter essas receitas para si, decidimos diminuir o preço do gasóleo e da gasolina», declarou.

O petróleo para cozinha vai continuar a ser vendido a mesmo preço actual. «Isso porque a nível do mercado internacional continua com um preço alto. Mesmo assim, o governo decidiu subvencionar o preço do petróleo para cozinha», acrescentou.

Gareth Guadalupe disse que é um sinal de que o governo gostaria de dar a população.

«A partir de amanhã os preços nas bombas já deverão estar alterados para fazer reflectir esta decisão que o governo tomou», sublinhou.

Segundo o Ministro das Finanças, a decisão foi tomada face à baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

Gareth Guadalupe acredita que a medida de baixa dos combustíveis no mercado nacional, vai manter-se até o mês de julho próximo, altura em que o país deverá fazer a nova importação dos combustíveis.

No entanto, prevendo o aumento do preço no mercado internacional o ministro Guadalupe avisou que se isso acontecer o mecanismo de ajuste automático deverá ser novamente activado para regular o preço dos combustíveis no mercado nacional.

Abel Veiga