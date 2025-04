China vai impor tarifas adicionais de 34% sobre os produtos dos EUA

A China cobrará 34% de direitos adicionais sobre todas as importações dos Estados Unidos, a partir de 10 de abril, além dos direitos básicos existentes.

Esta medida foi tomada em resposta ao aumento de 34% dos direitos aduaneiros dos EUA sobre os produtos chineses. O Ministério do Comércio da China e a Administração Geral das Alfândegas também lançaram uma série de medidas contra as empresas dos EUA, incluindo a proibição de exportar produtos de dupla utilização para 16 entidades dos EUA. Sete tipos de terras raras de médio a pesado foram colocados sob controle de exportação.

Quatro empresas americanas não poderão mais exportar sorgo e produtos de aves para a China. Entretanto, a China entrou com uma ação legal na Organização Mundial do Comércio (OMC) em relação aos direitos alfandegários dos EUA.

Um porta-voz do Ministério do Comércio chamou as “tarifas recíprocas” dos EUA de ato típico de intimidação unilateral que ameaça a estabilidade do comércio mundial. O Departamento de Comércio também iniciou investigações antidumping sobre as exportações americanas e indianas de tubos C-T de grau médico, usados em hospitais em todo o mundo.

FONTE ; CGTN

(Foto: VCG)