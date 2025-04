O Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China divulgou um documento oficial na quarta-feira intitulado “Posição da China sobre algumas questões relativas às relações econômicas e comerciais entre a China e os EUA”. Este documento define a posição da China sobre questões econômicas e comerciais com os Estados Unidos e destaca a importância de discussões entre os dois lados baseadas no respeito mútuo e na cooperação benéfica para todos.

(Photo : CGTN)