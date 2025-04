Xi Jinping apela à construção de uma comunidade com um futuro partilhado com os países vizinhos

O presidente chinês Xi Jinping pediu a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado com os países vizinhos e esforços para criar um novo ambiente para o trabalho de vizinhança da China.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, fez os comentários em uma conferência central sobre trabalho relacionado aos países vizinhos realizada em Pequim de terça a quarta-feira.

Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi, membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCC, bem como o vice-presidente Han Zheng também participaram da conferência.

Em seu discurso, Xi resumiu sistematicamente as conquistas e a experiência do trabalho de vizinhança da China na nova era, analisou cientificamente a situação atual e delineou as metas, tarefas, ideias e medidas para a próxima fase do trabalho de vizinhança.

Ao presidir a reunião, o primeiro-ministro Li Qiang enfatizou a necessidade de implementar rigorosamente o espírito do importante discurso de Xi e concluir seriamente várias tarefas relacionadas aos países vizinhos.

Os participantes da conferência enfatizaram que o vasto território e as longas fronteiras da China fazem de sua vizinhança uma base vital para o desenvolvimento e a prosperidade do país, uma frente fundamental para proteger a segurança nacional, um aspecto prioritário na diplomacia abrangente do país e um elo crucial na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Eles pediram que as regiões vizinhas fossem vistas a partir de uma perspectiva global e que o senso de responsabilidade e missão fosse fortalecido na promoção do trabalho de vizinhança da China.

De acordo com a conferência, após o 18º Congresso Nacional do PCC, a China apresentou os princípios de amizade, sinceridade, reciprocidade e inclusão em sua diplomacia de vizinhança, defendendo a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado com os países vizinhos.

Guiada pela diplomacia de chefes de Estado, a China tem trabalhado com países vizinhos para aprofundar a cooperação abrangente, fortalecer intercâmbios em vários campos e manter a paz e a estabilidade, garantindo assim conquistas e transformações históricas no trabalho de vizinhança, de acordo com a conferência.

As relações da China com seus países vizinhos estão atualmente em seu melhor nível nos tempos modernos e também estão entrando em uma fase crítica em que a dinâmica regional e as transformações globais estão profundamente interligadas, observaram os participantes da conferência, pedindo que sejam levadas em consideração as situações nacionais e internacionais e que sejam coordenadas as duas principais prioridades de desenvolvimento e segurança.

Para construir um futuro melhor com seus vizinhos, a China continuará comprometida em promover uma vizinhança amigável, segura e próspera. Ela defenderá os valores asiáticos de paz, cooperação, abertura e inclusão, usará a cooperação de alta qualidade sob a Iniciativa do Cinturão e Rota como plataforma principal e buscará o modelo de segurança asiático caracterizado pelo compartilhamento de felicidade e solidariedade na adversidade, buscando um terreno comum entre as diferenças e priorizando o diálogo e a consulta, de acordo com a conferência.

Foi enfatizado na conferência que, para construir uma comunidade com um futuro compartilhado com os países vizinhos, a China trabalhará com seus vizinhos para consolidar a confiança mútua estratégica, apoiar os países regionais na busca de caminhos de desenvolvimento adequados às suas respectivas condições e administrar adequadamente as diferenças.

A China também aprofundará a integração do desenvolvimento com seus vizinhos, construirá uma rede de conectividade de alto nível, fortalecerá a cooperação nas cadeias industriais e de suprimentos, promoverá a cooperação em segurança e aplicação da lei e expandirá os intercâmbios entre pessoas, de acordo com a conferência.

(Fonte: Xinhua / Foto: VCG)