ONU reforça apoio anual a São Tomé e Príncipe

O sistema das Nações Unidas disponibilizou este ano 26 milhões de dólares para apoiar projetos transformadores em São Tomé e Príncipe. Um acréscimo de cinco milhões em relação ao ano anterior.

Pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, o governo e o sistema das Nações Unidas desenvolveram planos de trabalho conjuntos, específicos para cada ministério.

A iniciativa visa fortalecer a coordenação, aprimorar a transparência e otimizar os recursos destinados à implementação dos projetos transformadores.

“Esta abordagem inovadora possibilita que cada ministério tenha total clareza sobre o parceiro da ONU com quem está a colaborar, a área de atuação e os recursos disponíveis”, afirmou Eric Overvest, Representante Residente do Sistema das Nações Unidas no país.

Para responder às prioridades estabelecidas nos planos deste ano, o sistema das nações unidas disponibiliza 26 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de euros.

“Esperamos que os recursos sejam aplicados de forma ágil, gerando resultados concretos que impactem positivamente o bem-estar do povo santomense”, ressaltou Eric Overvest.

Os planos dão prioridade a ações nas áreas da saúde, educação, proteção social, segurança alimentar, ambiente, governação, igualdade de género, juventude, entre outras.

“Não é suficiente ter um plano, não é suficiente ter um valor disponível, é indispensável que os esforços sejam congregados tanto da parte dos parceiros, as agências de implementação como também dos beneficiários, quer dizer, de toda a nossa máquina administrativa” – ressaltou Ilza Amado Vaz, Ministra dos negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

A assinatura destes planos representa um avanço significativo na consolidação da parceria entre as Nações Unidas e o governo de São Tomé e Príncipe, reforçando o compromisso mútuo com o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população.

José Bouças