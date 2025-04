China lança sinal claro: “Estamos aqui para transformar o sector agropecuário”

Com uma entrega simbólica de 3.600 pintos de carne, a China reafirmou esta terça-feira a sua ambição: levar São Tomé e Príncipe a um novo patamar na produção agropecuária. Mais do que uma simples doação, o gesto representa o início de uma fase estratégica de cooperação voltada à inovação tecnológica e à segurança alimentar no arquipélago.

“A China está pronta para impulsionar o desenvolvimento agrícola de São Tomé e Príncipe com tecnologia, formação e resultados concretos”, afirmou a embaixadora Xu YingZheng, no Centro Pecuário da Pinheira. Segundo a diplomata, o setor agropecuário é vital para a subsistência das populações, e é por isso que o seu país o coloca entre as prioridades da cooperação bilateral.

A ação integra o projeto de apoio ao desenvolvimento da pecuária e foi acompanhada pelo ministro da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Nilton Garrido, que sublinhou o impacto imediato da iniciativa. “Estamos a apostar na produção nacional e a reduzir a dependência de frango congelado importado. Esta parceria é mais do que bem-vinda: é estratégica”, afirmou o ministro.

A doação visa dinamizar a produção nacional de carne, reduzir a dependência de importações e fortalecer a segurança alimentar.

“Esta doação representa um reforço significativo nessa estratégia e uma prova concreta do apoio chinês no combate à pobreza”, declarou Nilton Garrido.

Nos próximos dias, mais de 3.500 ovos férteis serão distribuídos para centros de incubação em várias regiões do país. Os pintos, por sua vez, serão vendidos a metade do preço de mercado — 40 dólares cada — graças a uma subvenção de 50%, uma medida para garantir a continuidade do projeto e apoiar os criadores locais.

Xu Yingzheng reforçou que esta cooperação vai além da produção de carne. “Estamos a preparar o terreno para avanços tecnológicos reais na agricultura e pecuária são-tomense. O futuro é agora, e estamos aqui para construí-lo juntos”, concluiu.

A cooperação agro-pecuária entre os dois países, permitiu a criação nas comunidades agrícolas de Nova Moca e de Caldeiras, do projecto-piloto de luta contra a pobreza no meio rural.

Os pintos de carne produzidos localmente, poderão a curto prazo travar a importação das coxas congeladas que dominam o mercado nacional.

Waley Quaresma