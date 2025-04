Xi Jinping defendeu a construção da comunidade de destino China-Vietnã

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh) e presidente da China, pediu na segunda-feira para aprofundar a construção da comunidade de destino sino-vietnamita.

Ele fez essas observações em seu encontro com To Lam, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Vietnamita (PCV), durante sua visita de Estado ao Vietnã.

Xi Jinping sublinhou que estava muito feliz em realizar esta visita de Estado ao Vietname, completando assim uma primeira troca de visitas mútuas com o secretário-geral To Lam.

Este ano marca o 95o aniversário da fundação do PCV, o 80o aniversário da fundação do Vietnã e o 50o aniversário da libertação do sul do país, lembrou, enviando ao Vietnã suas mais calorosas felicitações em nome do PCC e do governo chinês.

A China continuará apoiando o Vietnã em sua adoção de um caminho socialista adaptado às suas condições nacionais, seus esforços para organizar o 14o Congresso Nacional do PCV em 2026 e sua busca decidida dos dois objetivos estabelecidos para os centenários do Partido e da nação.

Este ano marca o 75o aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas sino-vietnamitas, e foi designado “Ano da Troca entre os Povos China-Vietnã”, disse o Sr. Xi. Ele destacou que nos últimos 75 anos, apesar de todas as mudanças ocorridas na cena internacional, a China e o Vietnã sempre se apoiaram mutuamente em sua luta pela independência e libertação nacional. Os dois países trabalharam lado a lado para promover a causa do desenvolvimento socialista e fizeram muitos progressos nos seus respectivos esforços de modernização, dando assim um excelente exemplo de solidariedade e cooperação entre países socialistas.

Diante de um mundo mutável e turbulento, a China e o Vietnã permaneceram comprometidos com o desenvolvimento pacífico e aprofundaram sua cooperação amigável, trazendo ao mundo a estabilidade e a certeza que ele precisava, acrescentou.

Numa altura em que ambas as partes se preparam para um novo começo histórico, devem apoiar-se nas conquistas do passado para avançar conjuntamente e perpetuar a sua profunda amizade caracterizada pela “camaradagem e fraternidade”, afirmou o Sr. Xi.

Guiados por objetivos gerais de maior confiança política mútua, cooperação reforçada em matéria de segurança, cooperação prática aprofundada, apoio público mais sólido, de uma coordenação multilateral mais estreita e melhores métodos de gestão e resolução de litígios, os dois países devem promover uma cooperação estratégica global de qualidade, Alcançar um progresso constante e sustentado na construção de uma comunidade de destino China-Vietnã, e contribuir mais para a construção de uma comunidade de destino para a humanidade, disse o Sr. Xi.

A construção de uma comunidade de destino sino-vietnamita tem grande importância mundial. À medida que os dois países avançam juntos na via do desenvolvimento pacífico, a sua população combinada de mais de 1,5 mil milhões de habitantes avança coletivamente para a modernização, o que contribuirá para a paz e a estabilidade regionais e globais e promoverá o desenvolvimento comum, afirmou.

Ambos os países estão determinados a se abrir e desempenharam um papel construtivo na manutenção da estabilidade e do bom funcionamento das cadeias industriais e de fornecimento regionais, contribuindo para o avanço da globalização econômica, disse o Sr. Xi.

Um pequeno barco a vela não pode resistir aos mares agitados, e é só trabalhando juntos que os dois países podem garantir estabilidade e progresso sustentáveis a longo prazo, disse o Sr. Xi.

A China e o Vietnã beneficiam ambos da globalização económica. Eles devem fortalecer sua determinação estratégica, combater conjuntamente o unilateralismo e as práticas de intimidação, trabalhar juntos para defender o sistema global de livre comércio e preservar a estabilidade das cadeias industriais e de fornecimento, disse.

O Sr. Xi propôs seis medidas para aprofundar a construção da comunidade de destino China-Vietnã.

Em primeiro lugar, deve ser reforçada a confiança estratégica mútua ao mais alto nível.

Os líderes de ambos os partidos políticos e dos dois países devem se comunicar entre si como membros da mesma família, disse o Sr. Xi, enfatizando que ambas as partes devem explorar plenamente o papel dos canais de comunicação estabelecidos entre os partidos, órgãos legislativos e organizações consultivas políticas, aprofundar o intercâmbio de experiências em matéria de governança e melhorar as capacidades dos dois partidos para liderar os esforços de modernização nacional.

Em segundo lugar, ambos os países devem ter uma barreira de segurança reforçada.

Ambas as partes devem estabelecer um diálogo estratégico “3+3” sobre diplomacia, defesa e segurança pública a nível ministerial, a fim de reforçar a sua coordenação estratégica.

Os mecanismos de cooperação em matéria de defesa e segurança policial devem ser plenamente utilizados, bem como a luta contra o jogo em linha, a fraude nas telecomunicações e outros crimes transfronteiriços, e reforçar a cooperação policial e judiciária bilateral e multilateral, nomeadamente no âmbito da cooperação Lancang-Mekong, a fim de proteger a vida e os bens das pessoas e preservar a paz e a estabilidade regionais.

Em terceiro lugar, trata-se de desenvolver uma cooperação mutuamente benéfica de melhor qualidade.

Para isso, é preciso aproveitar as importantes oportunidades oferecidas pelas novas forças produtivas de qualidade da China e as novas forças produtivas do Vietnã, a fim de acelerar o estabelecimento de uma cooperação concreta entre os dois países; Concluir rapidamente a ligação dos caminhos-de-ferro de bitola normalizada, das auto-estradas e dos portos inteligentes; e promover a cooperação em matéria de alta tecnologia, como a inteligência artificial e a Internet das coisas.

O vasto mercado chinês ainda está aberto no Vietnã, e a China quer receber mais produtos vietnamitas de qualidade. Além disso, incentiva as suas empresas a investirem no Vietname e espera que este país crie um ambiente de negócios mais justo e acolhedor.

Em quarto lugar, há que estreitar os laços interpessoais.

As duas partes devem aproveitar o Ano dos Povos da China-Vietnã para organizar mais atividades de intercâmbio humano e fortalecer sua cooperação nos campos do turismo, cultura, mídia, saúde pública, e em muitos outros setores.

Ambas as partes devem continuar a explorar os recursos oferecidos por seu patrimônio revolucionário para promover histórias de amizade. Durante os próximos três anos, a China irá convidar jovens vietnamitas para a China para “viagens de estudo vermelhas”, o que permitirá que a geração mais jovem de ambos os países compreenda melhor a natureza e as conquistas duramente conquistadas dos países socialistas, bem como o valor de suas relações de boa vizinhança e cooperação amigável. Ao mesmo tempo, isso dará uma nova vitalidade ao desenvolvimento das relações bilaterais e aos esforços de desenvolvimento nacional dos dois países.

Em quinto lugar, a coordenação multilateral deve ser reforçada.

A China e o Vietnã devem, conjuntamente, preservar as conquistas da Segunda Guerra Mundial, defender firmemente o sistema internacional centrado nas Nações Unidas e a ordem internacional baseada no direito internacional, Promover um mundo multipolar mais igualitário e ordenado e uma globalização económica inclusiva e benéfica para todos, e reforçar a cooperação no âmbito das três grandes iniciativas mundiais.

A China continuará a respeitar os princípios de amizade, sinceridade, benefício mútuo e inclusão, e manterá sua política de promoção da amizade e parcerias com seus vizinhos. Além disso, aprofundará sua cooperação amigável com os países vizinhos para que os frutos da modernização chinesa possam beneficiar mais amplamente toda a região.

Em sexto lugar, é necessário desenvolver mais interações marítimas positivas.

Os dois países devem implementar o consenso alcançado pelos seus líderes, gerir adequadamente as questões marítimas, ampliar a cooperação marítima, demonstrar determinação no lançamento do desenvolvimento marítimo conjunto, e trabalhar para a rápida elaboração de um Código de Conduta no Mar da China Meridional.

(Fonte/ Foto: Xinhua)