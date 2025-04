Xi Jinping chega a Kuala Lumpur para uma visita de Estado à Malásia

O presidente chinês, Xi Jinping, chegou a Kuala Lumpur na terça-feira para uma visita de estado à Malásia.

Ele foi calorosamente recebido pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, no aeroporto internacional de Kuala Lumpur.

Ao chegar ao aeroporto, o Sr. Xi declarou em uma declaração escrita que ele pretende aproveitar sua visita de estado a este país do sudeste asiático para aprofundar ainda mais a tradicional amizade bilateral e fortalecer a confiança política mútua.

O Sr. Xi apelou a ambas as partes para promover a cooperação nos esforços de modernização, fortalecer em conjunto os intercâmbios e a aprendizagem mútua entre civilizações, bem como levar continuamente a construção de uma comunidade de destino sino-chinêsMalásia para novos níveis.

Ele expressou a esperança de que, graças aos esforços conjuntos da China e da Malásia, sua visita de Estado será bem sucedida, abrindo um novo capítulo histórico de boa vizinhança, amizade e benefícios mútuos entre os dois países e marcando o início de novos “50 anos de ouro” para as relações bilaterais.

De acordo com o Sr. Xi, a China e a Malásia são vizinhos amigáveis cujas relações transcendem o mar que os separa e países que mantêm uma amizade tradicional milenar.

Ele afirmou que desde o estabelecimento das relações diplomáticas há mais de cinquenta anos, os dois países se comprometeram a respeitar uns aos outros, a tratar-se em pé de igualdade e a cooperar com um espírito vencedorvencedor, dando assim um bom exemplo de relações entre Estados.

O Sr. Xi lembrou que as duas partes alcançaram um consenso significativo sobre a construção conjunta de uma comunidade de destino China-Malásia em 2023, e que no ano passado, Os dois países celebraram o 50o aniversário do estabelecimento das suas relações diplomáticas.

Observando que a China e a Malásia são importantes países em desenvolvimento e membros do Sul global, o Sr. Xi disse que o aprofundamento da cooperação estratégica de alto nível entre os dois países serve os interesses comuns dos dois países e é propício à paz, estabilidade e prosperidade na região e para além dela.

(Fonte e foto: Xinhua)