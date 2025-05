Governo regional do Príncipe vai contar com apoio dos Açores para a consolidação da autonomia financeira

As duas regiões autónomas assinaram um protocolo que visa reforçar a cooperação institucional entre os governos das regiões autónomas dos Açores e do Príncipe, com enfoque em áreas estratégicas para o desenvolvimento da ilha são-tomense.

“Podemos contribuir em diversas áreas, incluindo agricultura sustentável, autossustentabilidade alimentar, eficiência energética, autossuficiência e formação profissional. Contamos com excelentes escolas técnicas especializadas em carpintaria, eletricidade e uma ampla variedade de cursos”, afirmou Artur Lima, Vice-Presidente da Região Autónoma dos Açores.

Além de bolsas de estudo, o protocolo privilegia ações nas áreas de ciência, inovação e tecnologia, turismo, cultura, desporto e aproveitamento de recursos do mar, bem como apoio à consolidação da autonomia financeira do Príncipe.

“Para também trabalharmos na elaboração e aprovação junto às autoridades nacionais de uma lei das finanças regionais”, disse Filipe Nascimento, Presidente do Governo Regional.

A cooperação entre as duas regiões insulares inclui metas ambiciosas.

“Principalmente, a preparação de projetos que possibilitem a captação de fundos, especialmente europeus, para viabilizar parcerias em iniciativas que beneficiem tanto os Açores quanto o Príncipe.”

Filipe Nascimento acredita que o Príncipe pode também contribuir com o turismo ecológico, a produção de bens transformados e novas oportunidades económicas sustentáveis.

José Bouças