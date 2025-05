As discussões económicas e comerciais de alto nível entre a China e os EUA foram francas, aprofundadas e construtivas (vice-PM chinês)

“As negociações econômicas e comerciais de alto nível entre a China e os Estados Unidos em Genebra foram francas, profundas e construtivas”, disse o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng no domingo.

“Progressos substanciais foram feitos e um consenso importante foi alcançado entre os dois lados”, disse He Lifeng, também autoridade chinesa responsável pelos assuntos econômicos e comerciais China-EUA, em uma coletiva de imprensa após dois dias de negociações com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, líder americano no assunto, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

“Os dois lados concordaram em estabelecer um mecanismo de consulta econômica e comercial entre a China e os EUA e conduzirão novas consultas sobre questões de interesse comum”, disse ele.

He Lifeng anunciou que a China e os Estados Unidos emitiriam uma declaração conjunta alcançada durante as negociações na segunda-feira.

“Ambos os lados deram um passo importante para resolver suas diferenças por meio do diálogo e de consultas justas”, acrescentou.

Enfatizando que as relações econômicas e comerciais entre China e EUA são mutuamente benéficas e de natureza vantajosa para todos, He Lifeng disse que a China está pronta para trabalhar com os EUA para administrar as diferenças, expandir a lista de cooperação e aumentar o bolo da cooperação.

FONTE : CGTN