China e Estados Unidos anunciam medidas para aliviar tensões tarifárias

A China e os Estados Unidos anunciaram uma série de mudanças tarifárias esta segunda-feira com o objetivo de aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

“A decisão ocorre após uma reunião de alto nível de dois dias entre a China e os Estados Unidos sobre assuntos económicos e comerciais, durante a qual ambos os lados reconheceram a importância dos laços económicos e comerciais bilaterais para os dois países e para a economia global“, refere o comunicado conjunto.

O documento observa que ambos os lados enfatizaram a necessidade de um relacionamento económico e comercial sustentável, de longo prazo e mutuamente benéfico.

De acordo com o comunicado, os Estados Unidos suspenderão por 90 dias 24 pontos percentuais da tarifa adicional sobre itens da China (incluindo itens da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da Região Administrativa Especial de Macau) a partir de 2 de abril, mantendo a taxa restante de 10% sobre esses itens. Os Estados Unidos removerão também as tarifas adicionais sobre importações da China, anunciadas em 8 e 9 de abril, respectivamente.

De acordo com a Ordem Executiva 14259, emitida pela Casa Branca em 8 de abril, os Estados Unidos aumentaram suas tarifas “recíprocas” sobre a China para 84%. Um dia depois, em outro decreto, a Casa Branca elevou essa taxa para 125%.

O imposto ad valore é um imposto baseado no valor estimado dos ativos, bens ou serviços tributados.

Consequentemente, a China modificará a aplicação da taxa adicional ad valore sobre artigos dos EUA estabelecida no Anúncio da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado (Governo da China) nº 4 de 2025, suspendendo 24 pontos percentuais dessa taxa por um período inicial de 90 dias, mantendo a taxa adicional ad valorem restante de 10% sobre esses artigos.

A China abolirá as taxas adicionais de direitos ad valore modificadas sobre esses itens impostos pelos Anúncios nº 5 e nº 6 emitidos pela Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado em 9 e 11 de abril, respectivamente.

A China também adotará todas as medidas administrativas necessárias para suspender ou eliminar as contramedidas não tarifárias tomadas contra os Estados Unidos desde 2 de abril de 2025.

Ambas as partes se comprometem a tomar essas medidas até 14 de maio.

“Os dois países estabelecerão um mecanismo para dar continuidade às discussões sobre as relações económicas e comerciais. Essas discussões poderão ser conduzidas alternadamente na China e nos Estados Unidos, ou em um terceiro país, mediante acordo das partes“, afirma o comunicado.

(Fonte: Xinhua / Foto: VCG)