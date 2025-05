Finanças Atuam em Várias Frentes para Aliviar Pressão Económica Sobre População

O Governo são-tomense está a adoptar um pacote de medidas económicas de alto impacto social, visando aliviar a pressão sobre as famílias, reduzir desigualdades e dinamizar a economia local. Lideradas pelo ministro das Finanças, Gareth Guadalupe, as acções vão desde isenções fiscais até subvenções de transporte e controlo de preços.

Depois de anunciar a distribuição gratuita do arroz chinês às famílias vulneráveis, o Governo prepara-se para colocar no mercado, a partir da próxima semana, o arroz doado pelo Japão a um preço social de apenas 15 dobras por quilo. A medida visa garantir o abastecimento durante a quadra do Dia Internacional da Criança, a 1 de Junho.

“Queremos assegurar que nenhuma família fique sem celebrar este dia especial por falta de comida na mesa,” afirmou o ministro em conferência de imprensa desta quinta-feira, 15 de maio, aos órgãos de comunicação social, Rádio Nacional e a Televisão São-tomense.

Outra medida de destaque é a retomada da subvenção ao transporte marítimo de bens essenciais para a Região Autónoma do Príncipe, suspensa há anos. A decisão tem como objetivo baixar os preços das mercadorias na ilha e beneficiar directamente a população.

Os dados fornecidos pelo Governo Regional, como a lista de operadores económicos e as quantidades médias de produtos, serão considerados para garantir transparência e eficácia.

Num gesto de aproximação com a diáspora, o Governo também anunciou isenções fiscais para pequenas remessas enviadas por emigrantes, aplicando apenas uma taxa simbólica de 250 dobras (cerca de 10 euros) para serviços alfandegários.

A medida aplica-se a alimentos e pequenos electrodomésticos até 150 kg ou 25 mil dobras, com limite de dois envios por ano e exclusivamente para uso pessoal, não comercial.

Apesar da recente redução no preço dos combustíveis, o Governo lamenta que os taxistas e motoqueiros não tenham repassado a descida nos preços aos consumidores. Gareth Guadalupe fez um apelo ao bom senso das classes profissionais, lembrando que os efeitos positivos das políticas públicas devem ser sentidos por todos.

“Os sacrifícios feitos pelo Estado devem ter retorno para a população. É uma questão de justiça e responsabilidade social,” disse o ministro.

