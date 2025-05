Organização de Cooperação de Xangai (OCS): Xi’an acolhe um fórum sobre a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

O Fórum 2025 da Organização de Cooperação de Xangai (OCS) sobre redução da pobreza e desenvolvimento sustentável foi inaugurado em Xi’an, na província de Shaanxi, nesta terça-feira, 20 de maio. «Redução sustentável da pobreza e desenvolvimento cooperativo: fazer avançar a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável entre os países da OCS» é o tema em torno do qual os participantes trocam. A China, que exerce a presidência rotativa da OCS, pretende reforçar a cooperação entre os Estados-Membros para obter resultados mais convincentes nos domínios da política, da segurança, da economia e da cultura. Trata-se de fazer da OCS um novo espaço de desenvolvimento ganha-ganha, além das questões de segurança e de luta contra o terrorismo.

Por ter obtido importantes vitórias na luta contra a pobreza, o país asiático deseja mais uma vez partilhar a sua experiência nesta matéria no presente fórum. Em uma carta de felicitação dirigida ao Fórum 2025 da OCS sobre a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável, o presidente chinês Xi Jinping lembrou que a erradicação da pobreza é um desafio global e um objetivo comum para todos os países do mundo.

Em suma, é preciso reforçar a solidariedade e inspirar-se nas experiências de uns e outros para tirar todos os países do ciclo da pobreza. Nesta perspectiva, a China está disposta a caminhar na mesma direção com os países membros da OCS e compartilhar sua experiência em matéria de erradicação da pobreza. China venceu a batalha contra a pobreza após árduos esforços, alcançou o objetivo de redução da pobreza da Agenda 2030 das Nações Unidas com 10 anos de antecedência, e tomou um caminho de redução da pobreza com características chinesas, escrevendo um novo capítulo na história da luta contra a pobreza da humanidade», destacou Xi Jinping em sua carta de felicitações.

Como desafio global, a luta contra a pobreza merece uma atenção especial de todas as partes. É por isso que este Fórum da SCO sobre a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável enfatiza a cooperação e o intercâmbio para explorar os caminhos ideais e adequados para ajudar a promover o desenvolvimento sustentável através de uma luta eficaz contra a pobreza. Pensar em comum e agir em conjunto para um desenvolvimento inclusivo e compartilhado, esse é o tema principal do Fórum 2025 da OCS. Lutar contra a pobreza é erguer muralhas contra as crises e os conflitos. É trabalhar para construir um mundo de paz e desenvolvimento sustentável.

Assim como na OCS ou em outros fóruns multilaterais, a posição da China sempre foi a favor de uma convergência de pontos de vista e esforços para levar as iniciativas de desenvolvimento onde há necessidade. Recorda-se que, na Cimeira de 2024 do Fórum sobre a Cooperação China-África (FOCAC), a China reiterou o seu compromisso ao lado da África, que abriga o maior número de países em desenvolvimento, para lutar de forma estruturada contra a pobreza. As dez ações de parceria propostas pela China na última edição do FOCAC são parte integrante dos esforços para erradicar a pobreza no continente africano.

Organização política, económica e de segurança internacional eurasiana fundada em 2001 pela China, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Rússia, o Tajiquistão e o Uzbequistão, a OCS prossegue o objectivo de reforçar as relações de boa vizinhança, de amizade e confiança mútua entre os Estados-membros. Insere-se igualmente numa perspectiva de protecção da paz, de luta contra o terrorismo, o radicalismo, o crime organizado e a imigração ilegal.

(Foto: VCG)