 Xi Jinping pede uma indústria de manufatura mais forte para avançar a modernização chinesa

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, pediu para redobrar os esforços para fortalecer a indústria de manufatura, a fim de promover a modernização chinesa.

Xi Jinping fez essas observações durante sua turnê de inspeção na segunda-feira à tarde, em uma empresa de fabricação de rolamentos localizada em Luoyang, cidade da província chinesa de Henan (centro).

O presidente Xi visitou a unidade de fabricação inteligente da empresa, para conhecer o desempenho e as aplicações de vários tipos de rolamentos. Ele inspecionou as linhas de produção inteligentes e teve uma conversa amigável com os funcionários.

“A China sempre seguiu o caminho do desenvolvimento da economia real. Desde a época em que dependia das importações de fósforos, sabão e ferro, até hoje, quando se tornou o maior país manufatureiro do mundo com as categorias industriais mais completas, tomamos o caminho certo“, observou Xi Jinping.

A China deve continuar fortalecendo o setor manufatureiro, aderir aos princípios de autonomia e progresso e dominar as tecnologias básicas em áreas-chave, acrescentou.

Ele também pediu esforços para aumentar a colaboração entre indústrias, universidades e institutos de pesquisa e cultivar um grande número de talentos de alto nível.

O produtor, Luoyang Bearing Group Co., Ltd., é uma empresa de manufatura tradicional que investiu significativamente em pesquisa científica e tecnológica e fez avanços significativos na modernização industrial nos últimos anos. Seus rolamentos principais para turbinas eólicas detêm hoje mais de 40% do mercado nacional.

(Fonte e foto: Xinhua)