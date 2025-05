Tribunal de Contas faz balanço de 2024 e alerta: “O controlo interno do Estado está fragilizado”

O presidente do Tribunal de Contas, Ricardino Costa Alegre, não poupou palavras na apresentação das Contas Gerais do Estado de 2024, esta segunda-feira. O responsável descreveu o ano como “desafiador”, com limitações orçamentais e operacionais que colocaram à prova a resiliência da instituição.

Ainda assim, o Tribunal de Contas garantiu a continuidade da sua missão constitucional, com ações de fiscalização e auditoria que resultaram num saldo positivo — mesmo em tempos difíceis.

Ricardino Costa Alegre aproveitou o momento para apontar um dos principais desafios do setor público: a fragilidade dos mecanismos de controlo interno. “As práticas irregulares já estão sinalizadas e exigem resposta urgente”, advertiu.

O ato de apresentação, além de ser um momento técnico, serviu de alerta público sobre a necessidade de reforçar os sistemas de transparência e responsabilidade nas contas do Estado.

Waley Quaresma