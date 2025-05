Washington, DC: Uma equipa do Fundo Monetário Internacional (FMI) chefiada por Slavi Slavov, Chefe de Missão para São Tomé e Príncipe, realizou reuniões em São Tomé, de 8 a 21 de maio de 2025, com o objetivo de analisar os progressos das reformas e as prioridades políticas das autoridades no contexto da primeira avaliação do programa com São Tomé e Príncipe de 40 meses apoiado pela Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla em inglês). O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração do FMI, a 19 de dezembro de 2024, num montante total de 18,5 milhões de DSE (cerca de 25 milhões de USD). A equipa também realizou a consulta de 2025 ao abrigo do Artigo IV.

Leia o comunicado do FMI na Íntegra : FMI chega a acordo ao nível técnico com São Tomé e Príncipe sobre a primeira avaliação da Facilidade de Crédito Alargado e conclui consulta de 2025 ao abrigo do Artigo IV (acesso pelo link)