BAD reforça apoio ao setor agrícola e fiscal de São Tomé e Príncipe com 7,5 milhões de dólares

A visita inédita de Samson Oybode Oyetunde, director-executivo do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), marca uma nova etapa no reforço da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a instituição financeira africana. O responsável anunciou um apoio de 7,5 milhões de dólares para responder aos desafios económicos e climáticos que o país enfrenta.

O investimento será aplicado em ações estratégicas como o combate à inflação, o apoio a famílias de baixo rendimento e o relançamento do setor produtivo nacional. Em encontros com os ministros da Agricultura, Nilton Garrido, e da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, foram destacadas prioridades como a continuidade do PRIASA, a construção de um porto moderno e políticas inovadoras para fiscalização da pesca.

A delegação do BAD visitou também a Cooperativa de Exportação de Cacau Biológico (CECAB), um exemplo de sucesso na transformação agrícola nacional. A visita permitiu constatar o papel crescente das mulheres na liderança do setor agrícola, com destaque para a gestão da fábrica de chocolate e das associações filiadas. “É encorajador ver mulheres liderando este tipo de organização com impacto direto na economia real”, afirmou Oyetunde.

A representante do Ministério da Agricultura, Ayara Trigueiros, elogiou o trabalho da CECAB e anunciou a terceira fase do PRIASA, que deverá fortalecer os resultados já alcançados e ampliar o impacto no território. O encontro entre as partes visava garantir o compromisso do BAD com o progresso económico sustentável de São Tomé e Príncipe, numa lógica de solidariedade africana.

Waley Quaresma