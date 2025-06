China aplicará uma política de tarifa zero em 100% dos produtos tributáveis para os 53 países africanos  

No dia 11 de junho, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, realizou uma conferência de imprensa regular.

Lin Jian disse:

A reunião ministerial dos coordenadores sobre a implementação das acções de seguimento do Fórum sobre a Cooperação Sino-Africana (FCSA) realizou-se hoje em Changsha, na província de Hunan.

O presidente Xi Jinping enviou uma carta de felicitações para a reunião. Anunciou que a China implementaria a política de conceder aos 53 países africanos com relações diplomáticas com a China um tratamento tarifário zero para 100% das linhas pautais, Facilitar ainda mais as exportações para a China dos países africanos menos desenvolvidos e colaborar com a África para continuar a implementar as dez ações de parceria, fornecendo assim importantes orientações para que a China e a África façam avançar conjuntamente a modernização e construam uma comunidade de futuro compartilhado China-África desde sempre na nova era.

O Ministro das Relações Exteriores Wang Yi participou da cerimónia de abertura da reunião e apresentou cinco propostas para promover a cooperação sino-africana de qualidade. Disse que a China e a África devem apoiar-se mutuamente e defender a solidariedade do Sul; que a China e a África devem abrir-se ao mundo e defender o livre comércio internacional; Que a China e a África devem procurar o benefício mútuo e empenhar-se na cooperação para o desenvolvimento global; que a China e a África devem defender a justiça e uma ordem internacional justa; que a China e a África deveriam proceder a intercâmbios e a uma aprendizagem mútua e promover a diversidade das civilizações no mundo.

As duas partes publicaram a declaração China-África de Changsha sobre o fortalecimento da solidariedade e da cooperação do Sul global, a lista dos resultados da implementação do seguimento da Cimeira de Pequim do FCSA e o documento conceptual do ano 2026 dos intercâmbios entre os povos da China e da África, demonstrando os esforços conjuntos da China e da África para implementar os resultados da cooperação da Cimeira de Pequim do FCSA e fornecendo novas forças motrizes para aprofundar a confiança política mútua, Promover a cooperação mutuamente benéfica e construir laços mais estreitos entre os povos. A partir de quinta-feira, a quarta exposição econômica e comercial China-África também será realizada em Changsha.

Nos últimos anos, sob o impulso do FCSA, as relações entre a China e a África deram um grande salto. A China e todos os países africanos que têm relações diplomáticas com a China estabeleceram parcerias estratégicas, e a China é o primeiro parceiro comercial da África há 16 anos consecutivos. Desde a cimeira do FCSA em Pequim, no ano passado, a China tem feito mais de 13,3 mil milhões de RMB de investimento e fornecido mais de 150 mil milhões de RMB de financiamento à África. Nos primeiros cinco meses deste ano, as importações e exportações da China para a África atingiram 963 bilhões de RMB, um aumento de 12,4% em relação ao mesmo período do ano, um recorde histórico.

A China ainda considera o fortalecimento da solidariedade e cooperação com os países africanos como uma pedra angular importante de sua política externa. Estamos prontos para trabalhar com a África para fazer progressos sólidos na implementação dos resultados da cimeira de Pequim do FCSA, para envidar esforços para conceber o desenvolvimento do fórum no futuro, para utilizar a «chave de ouro» da solidariedade e da cooperação entre a China e a África para abrir a porta a um futuro de desenvolvimento comum, apoiar o desenvolvimento e a revitalização da África através da modernização chinesa, e a dar uma contribuição comum para a realização da solidariedade e da força do Sul global e para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

(Foto: VCG)

FONTE – CGTN