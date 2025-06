Tarifas: A China e os Estados Unidos tiveram discussões profissionais e francas

A China e os Estados Unidos realizaram um intercâmbio profissional, racional, profundo e franco nos últimos dois dias, disse uma autoridade chinesa de alto nível na terça-feira.

Li Chenggang, representante chinês para o comércio internacional no Ministério do Comércio e vice-ministro do Comércio, fez estas observações em uma conferência de imprensa após a primeira reunião do Mecanismo de Consulta Econômica e Comercial da China-Estados Unidos, realizada em Londres.

As duas partes concordaram com um quadro de princípios para a implementação do consenso entre os dois chefes de estado em sua entrevista telefônica de 5 de junho, bem como sobre os alcançados nas discussões de Genebra, disse o Sr. Li.

Espera que os progressos alcançados na reunião de Londres contribuam para reforçar a confiança entre a China e os Estados Unidos e promovam o desenvolvimento regular e saudável das relações económicas e comerciais entre os dois países.

(Fonte: Xinhua/ Foto: CGTN)