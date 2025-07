Na Feira Internacional de Cadeias de Fornecimento da China 2025, em Pequim, nosso repórter Zhang Hui visitou um estande que atraiu muitos compradores. Conversou com Ndusi Ruziga, conselheiro econômico da Embaixada da República Democrática do Congo. Ele compartilhou seu objetivo de mostrar as oportunidades que a RDC oferece.