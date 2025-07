Transição energética em marcha

A boa nova foi divulgada durante a sessão plenária da Assembleia Nacional. O Ministro da Economia e Finanças revelou que o Executivo já identificou uma solução energética para a Região Autónoma do Príncipe, baseada em energia limpa, marcando um avanço significativo na transição energética do país.

“Já identificámos uma solução energética para a Região Autónoma do Príncipe, com um investimento estimado entre 3 a 5 milhões de dólares para a produção de três megawatts. O financiamento necessário já está assegurado, incluindo a reabilitação integral da rede de distribuição da ilha. Importa sublinhar que a atual demanda energética do Príncipe é de dois megawatts”, anunciou o Ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe.

A estratégia do Governo para a transição energética inclui também a instalação de uma nova central fotovoltaica em Água Casada, na ilha de São Tomé. A propósito, o governante deixou um apelo à mobilização nacional em torno das energias limpas.

“Espero que não haja entraves políticos à concretização do projeto de Água Casada, pois trata-se de uma iniciativa estratégica para a transição energética do país. O projeto prevê a produção de 11 megawatts de energia solar, complementados por 7 megawatts de capacidade de armazenamento em baterias. Esta solução garante fornecimento contínuo, mesmo em períodos de baixa radiação solar, como dias nublados”, afirmou o Ministro da Economia e Finanças.

Gareth Guadalupe anunciou ainda novos projetos energéticos para o arquipélago, reforçando o compromisso do Governo com a transição para fontes limpas e sustentáveis.

“Este Governo está a trabalhar intensamente, em parceria com um dos nossos aliados estratégicos, para viabilizar a produção adicional de cinco megawatts. Com este reforço, somado ao parque solar de Água Casada, estaremos a atingir uma capacidade instalada de 16 megawatts, o que corresponde praticamente à demanda energética atual do país.”

A iniciativa visa garantir uma solução energética sustentável para o arquipélago, reduzindo significativamente os custos associados à produção de energia a partir de combustíveis fósseis.

José Bouças