Apoio a empreendedores jovens e sustentáveis: “Com pouco, podemos fazer muito”

Jovens empreendedores com ideias criativas e soluções sustentáveis estão a transformar o cenário económico nacional. A afirmação é do ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, que nesta quarta-feira, liderou uma visita a vários projetos empreendedores no distrito de Água Grande, com o objetivo de acompanhar o impacto das iniciativas apoiadas pelo Governo e identificar novas formas de incentivo à economia verde e inclusiva.

Durante a jornada, o governante referiu que mais do que financiar ideias, é essencial acompanhar a sua evolução, garantir sustentabilidade e construir um ecossistema de suporte contínuo. “O nosso objetivo com estas visitas é mostrar que eles não estão sozinhos. Não basta dar um apoio inicial. É preciso fazer o seguimento, perceber como está a correr a atividade, quais são as dificuldades e de que forma o Estado pode continuar a apoiar”, declarou.

A primeira paragem foi conhecer de perto o projeto de produção da Ecoblasa, liderada pelo jovem Nunes, que desenvolve carvão ecológico a partir de resíduos vegetais. O ministro classificou o projeto como um exemplo emblemático de inovação ambiental e responsabilidade social. “Hoje, Nunes já produz carvão ecológico com qualidade. Precisamos encontrar meios para apoiar a exportação desses produtos e garantir que a atividade seja sustentável, tanto do ponto de vista ambiental como financeiro”, sublinhou.

A visita prosseguiu com a apresentação do projeto de Énio, que utiliza troncos de bananeira para fabricar papel orgânico e sacos reutilizáveis. A proposta combina tecnologia artesanal com consciência ecológica. “É uma economia que respeita o ambiente, reduz o uso de plásticos e oferece uma alternativa totalmente orgânica. Isto é inovação com impacto”, reforçou o ministro.

Outro exemplo visitado foi o de Edgar, que se dedica à produção de compostos orgânicos para a agricultura, promovendo a fertilização natural dos solos e reduzindo o uso de químicos. Já Susana, jovem empreendedora da zona, mostrou ao ministro a sua produção artesanal de vinagre biológico, valorizando produtos locais e técnicas tradicionais.

A ronda terminou na escola de formação de Adinelson, onde jovens são capacitados em várias áreas profissionais. Para o ministro, a formação e o empreendedorismo caminham juntos na construção de um país mais resiliente. “Temos jovens com talento, criatividade e vontade de mudar. Cabe ao Governo assegurar que essa energia não se perca. Precisamos garantir que os projetos não fiquem estagnados por falta de meios ou por abandono institucional.”

Durante toda a visita, Gareth Guadalupe deixou clara a visão do Executivo, apostar em projetos de baixo custo e alto impacto. “Constatámos que com muito pouco podemos fazer muito. Não são milhões que fazem a diferença. Às vezes, bastam milhares bem aplicados para mudar a vida de uma pessoa, de uma família ou de uma comunidade inteira”, afirmou.

O Governo promete continuar a apostar no fortalecimento do setor empreendedor com foco em três pilares: inovação, sustentabilidade e inclusão. “Esta juventude tem soluções concretas para os grandes desafios nacionais. E é nossa missão criar as condições para que essas soluções floresçam e ganhem escala”, concluiu.

A visita foi mais do que institucional. Foi um reconhecimento público de que o futuro económico do país pode e deve ser construído com base na criatividade e no compromisso dos jovens são-tomenses.

Waley Quaresma