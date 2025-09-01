Xi Jinping pede aos Estados-membros da OCS que continuem buscando benefícios mútuos e resultados vantajosos para todos

O presidente chinês Xi Jinping disse na segunda-feira que os estados-membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) devem continuar buscando benefícios mútuos e resultados ganha-ganha.

O Sr. Xi fez esta observação em seu discurso dirigido à 25a Reunião do Conselho de Chefes de Estado da OCS que se realiza em Tianjin.

“Precisamos harmonizar melhor as estratégias de desenvolvimento e promover a implementação de alta qualidade da Iniciativa ‘Belt and Road’”, disse o Sr. Xi.

Exortou os Estados-Membros a tirarem partido das vantagens dos seus mega-mercados e da complementaridade económica entre eles, bem como a melhorar a facilitação do comércio e do investimento.

FONTE : CGTN