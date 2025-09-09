Xi Jinping: o multilateralismo é a aspiração comum de todos os povos, a tendência geral do nosso tempo e o fundamento importante da paz e do desenvolvimento no mundo

O Presidente da China, Xi Jinping, assistiu à reunião virtual dos líderes dos BRICS por videoconferência em Pequim no dia 8 de setembro e proferiu um importante discurso intitulado «Avançar na solidariedade e cooperação».

Segundo ele, “o multilateralismo é a aspiração comum de todos os povos, a tendência geral do nosso tempo e o fundamento importante da paz e do desenvolvimento no mundo. A Iniciativa para a Governança Global que eu propus tem como objetivo promover ações conjuntas dos diferentes países com vista a um sistema de governança global mais justo e equitativo.

Devemos prosseguir com o princípio de consultas amplas, contribuição conjunta e benefícios compartilhados, e preservar o sistema internacional centrado na ONU e a ordem internacional baseada no direito internacional, de modo a consolidar a base do multilateralismo. Ao mesmo tempo, devemos promover ativamente a democratização das relações internacionais e aumentar a representação e o direito à palavra dos países do Sul global. Temos que aperfeiçoar o sistema de governança global através da reforma e mobilizar plenamente os diferentes recursos, para melhor enfrentar os desafios comuns que a humanidade enfrenta.”

FONTE : CGTN