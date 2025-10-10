Ministro da Economia e Finanças traça visão estratégica para o futuro económico de São Tomé e Príncipe

O Ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, delineou as principais orientações para o futuro económico de São Tomé e Príncipe, sublinhando a necessidade de construir um país onde o investimento seja seguro, a natureza preservada e as oportunidades equitativamente partilhadas.

A intervenção teve lugar na Primeira Conferência Internacional de Arbitragem e Economia, promovida pelo Centro de Arbitragem, e marcou um momento de afirmação estratégica para o arquipélago.

Segundo o governante, a nova estratégia de desenvolvimento sustentável para o período 2026–2040 deverá incorporar, como elemento distintivo, o reconhecimento internacional de São Tomé e Príncipe como o primeiro país do mundo cujo território integral é classificado como Reserva Mundial da Biosfera.

“Queremos que o país cresça de forma estável e sustentável. Um país onde o investimento é seguro, a natureza é preservada e as oportunidades são partilhadas”, afirmou.

Uma das inovações da nova estratégia reside na mobilização de capital privado: “Pela primeira vez, estamos a desenhar uma estratégia em que mais de 70% dos recursos previstos para o seu financiamento têm origem no setor privado”, destacou Guadalupe.

Neste contexto, o Centro de Arbitragem é chamado a desempenhar um papel estruturante na reforma económica nacional. “A arbitragem não é apenas um instrumento jurídico. É um símbolo de maturidade institucional, um sinal de confiança e uma ponte entre o Estado, o setor privado e os investidores internacionais”, sublinhou.

O Ministro reforçou ainda que a consolidação de um ambiente de negócios sustentável exige infraestruturas sólidas e competitivas. “É por isso que o Governo coloca no topo da sua agenda a modernização do aeroporto, do porto e o investimento em energias renováveis”, acrescentou.

Encerrando a sua intervenção, Gareth Guadalupe afirmou que o futuro económico de São Tomé e Príncipe dependerá da capacidade nacional de articular justiça com desenvolvimento económico, e sustentabilidade com atratividade para o investimento.

>José Bouças