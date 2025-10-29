Energia solar transforma campos e vidas no sul de Angola

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Com irrigação inteligente e práticas agrícolas sustentáveis, pequenos agricultores recuperam esperança e garantem colheitas regulares em meio às mudanças climáticas.

Em Baixa da Missão, no sul de Angola, uma simples bomba solar está a mudar vidas. O que antes eram campos secos e improdutivos transformou-se num mosaico verde de culturas abundantes.

Graças a um sistema de irrigação, alimentado por energia solar, e a programas de formação comunitária, agricultores estão a descobrir novas formas de enfrentar os desafios das alterações climáticas, assegurando alimento e rendimento para as suas famílias.

A garden of light. Solar power and smart irrigation reinvigorate fields and lives in Angola.

© FAO/Samuel Creppy

As Escolas de Campo do Exército abordam diversos problemas simultaneamente: escassez de água, saúde do solo, diversidade de culturas e cuidados com o gado.

Solução para tempos difíceis

Juliana, agricultora e mãe de seis filhos, perdeu o marido há alguns anos e enfrentava uma luta constante para alimentar a família. As chuvas irregulares e as longas secas deixavam o solo árido e os alimentos escassos.

Tudo mudou quando ela se juntou à Escola de Campo de Agricultores (FFS na sigla em inglês) de Chitaka, apoiada pelo programa Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e Nutricional em Angola, Fresan, financiado pela União Europeia e implementado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agrário.

Com o apoio do projeto, o grupo de Juliana instalou uma bomba de água movida a energia solar, acoplada a um sistema de irrigação por gotejamento de baixa pressão. Essa tecnologia reduz a evaporação, direciona a água diretamente às raízes e garante um fornecimento constante mesmo durante períodos de seca.

Juliana, relatou orgulhosamente, como antes o seu grupo carregava baldes de água e nunca era suficiente; agora com a bomba solar, podem irrigar durante todo o ano, contribuindo para um melhor crescimento das plantas e maior eficiência de tempo e esforço.

A garden of light. Solar power and smart irrigation reinvigorate fields and lives in Angola.

© FAO/Samuel Creppy

O FFS garante que as práticas climáticas inteligentes se estendam para além do terreno de demonstração, chegando aos campos domésticos. Para Juliana, essas mudanças se traduziram em mais vegetais frescos e uma renda mais estável.

Conhecimento que gera resiliência

Além da irrigação, as formações nas Escolas de Campo ensinam práticas agrícolas sustentáveis, como o uso de cobertura orgânica para conservar a umidade do solo e a rotação de culturas para melhorar a fertilidade.

Os agricultores também aprendem a aproveitar o estrume do gado como fertilizante natural, criando um ciclo produtivo e sustentável.

Juliana afirmou que o que aprendeu mudou a sua forma de trabalhar, pois “as colheitas são maiores e a terra mantém-se saudável”.

A abordagem integrada das FFS reforça a autonomia das comunidades. Além dos pequenos agricultores, facilitadores locais e técnicos de extensão rural são capacitados, garantindo que o conhecimento se espalhe e beneficie toda a região.

Colheitas que sustentam famílias e futuro

Com maior produtividade e colheitas mais previsíveis, famílias como a de Juliana conseguem agora garantir alimentação regular e alguma renda extra para despesas essenciais. Com felicidade, Juliana exprimiu como agora pode pagar os estudos aos seus filhos, dos quais os mais velhos já estão na universidade, e contar com o apoio dos mais novos que a ajudam no campo depois das aulas”.

O impacto é visível: hortas verdes onde antes havia terra seca, mercados locais mais abastecidos e comunidades mais fortes e unidas. Em Baixa da Missão, cada bomba solar e cada escola de campo representam mais do que uma inovação tecnológica; simbolizam esperança e autossuficiência.

Por meio da iniciativa FRESAN da FAO, mais de 7.425 pequenos agricultores foram treinados em mais de 30 Escolas de Campo para Agricultores.

Um futuro fértil sob o sol

O projeto Fresan já beneficiou mais de 7.400 pequenos agricultores em mais de 30 Escolas de Campo na região. Ao combinar energia limpa, práticas agrícolas inteligentes e formação prática, está a construir comunidades mais resilientes às mudanças climáticas.

O jardim de Juliana, banhado pela luz do sol e alimentado pela energia que vem dele, é um retrato do futuro que se quer para Angola: um futuro onde cada família possa colher não apenas alimentos, mas dignidade e oportunidades.