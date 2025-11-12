ACEP vai ajudar as câmaras de Lembá e Cantagalo na implementação do orçamento participativo

O pequeno mercado construído na vila de Pantufo, nos arredores da capital, exemplifica como, por vezes, o Estado ergue infraestruturas que não correspondem às expectativas nem às reais necessidades da população. Tal como este mercado, muitos outros foram edificados e acabaram abandonados; alguns chegaram mesmo a ser reconvertidos, como sucedeu em Água Casada, onde uma dessas estruturas foi transformada em escola.

A ACEP – Associação para a Cooperação entre os Povos – procura apoiar o poder local na inversão desta realidade. “Trata-se de um processo que convida os cidadãos a apresentarem as suas prioridades e a decidirem o mais importante a ser executado com a verba alocada”, sublinhou Nelson Dias, da ACEP, destacando a relevância do orçamento participativo.

Num projeto-piloto financiado pela União Europeia, a ACEP vai disponibilizar dez mil euros a cada uma das Câmaras Distritais de Cantagalo e Lembá, destinados a ações comunitárias em localidades selecionadas.

“No orçamento participativo são as comunidades que identificam as suas prioridades e as apresentam ao poder local para investir”, afirmou Guilherme Inglês, Presidente da Câmara Distrital de Lembá.

Em Lembá, a comunidade de Ribeira Palma já recebeu a equipa organizadora numa ação de sensibilização e prepara-se para, em janeiro, decidir coletivamente como aplicar os recursos disponíveis.

“Temos problemas de água, de estrada, de habitação. Dentro das prioridades temos que escolher uma e, não havendo consenso, iremos à votação”, explicou José Monteiro, líder comunitário.

A iniciativa pretende demonstrar que, quando a população é chamada a participar, as soluções ganham legitimidade, relevância e impacto duradouro.

José Bouças