O porto franco de Hainan

Uma abertura de alta qualidade, alimentada pela inovação educacional

Xie Chengcheng, CGTN Francês

Única zona económica especial à escala provincial na China, Hainan ocupa uma posição insubstituível no desenvolvimento nacional, encarnando um «terreno de teste» essencial para a reforma e a abertura do país. Quando se aproxima o dia 18 de dezembro, data-chave para o lançamento da operação alfandegária especial do porto franco de Hainan, o presidente chinês Xi Jinping visitou a província. Depois de ouvir um relatório de trabalho sobre a construção do porto, ele destacou que era uma medida emblemática que mostrava a determinação inabalável da China em expandir a abertura de alto nível. Ele também enfatizou a necessidade de estabelecer um mecanismo de gestão de talentos mais aberto, a fim de fornecer um forte apoio ao talento para a construção do porto franco.

Políticas favoráveis para atrair talentos globais

A Zona Piloto de Inovação Educacional Internacional de Lingshui Li’an, co-construída pelo Ministério da Educação e pela província de Hainan, é a única das 13 áreas-chave do porto franco dedicadas à abertura educacional. A missão da Zona é promover o intercâmbio e o enriquecimento mútuo entre os sistemas educacionais chineses e estrangeiros, favorecer a formação de talentos internacionais e incentivar a inovação e a reforma educacional.

Para atrair talentos de alto nível, Hainan implementou uma série de medidas eficazes. Sr. Zou Wentao, diretor adjunto da Administração da Zona destaca que Tratamos os talentos nacionais e estrangeiros em pé de igualdade, e apoiamos especialmente as universidades no recrutamento de especialistas estrangeiros e talentos chineses de alto nível que trabalham no exterior. Fornecemos financiamento complementar na proporção de 1:1 e lhes damos acesso a projetos-chave de pesquisa e desenvolvimento, incentivando-os a liderar ou participar desses projetos.»

Estas políticas concretas foram bem recebidas pela comunidade educacional internacional. Desde sua criação em 2020 até a assinatura de parcerias com 26 universidades chinesas e estrangeiras e mais de 10.000 professores e estudantes em 2025, a Hainan International Educational Innovation Pilot Zone cresceu rapidamente. O Sr. Joseph Wong, reitor adjunto do Instituto franco-chinês, co-criado pela Clermont School of Business da França e a Universidade das Línguas e Culturas de Pequim (BLCU), confirma que é «uma visão clara, uma vontade política forte, sobretudo um potencial excepcional» que os motivou a mudar-se para Hainan.

«Hainan não é apenas um novo destino educacional, mas uma região que tem a missão de se tornar um polo internacional de talentos. O que nos convenceu foi a ambição de construir um ambiente aberto, multinacional e voltado para o mundo, bem como as políticas que facilitam a mobilidade dos estudantes e de nossos professores, e a vontade de transformar Hainan em uma plataforma educacional capaz de atrair e reter talentos internacionais.»

Mutualizar recursos para formar talentos interdisciplinares

A Zona Piloto criou um mecanismo inovador de formação de talentos interdisciplinares, e incentiva a partilha de recursos pedagógicos entre as instituições parceiras, ou, concretamente, a mutualização dos cursos especializados em disciplinas emblemáticas e a partilha de programas internacionais de qualidade. Isso permite que os alunos se inscrevam em uma universidade enquanto estudam em várias instituições e realizam vários estágios, graças a um sistema de reconhecimento mútuo de créditos acadêmicos.

Arnaud Gorgeon, diretor de inovação pedagógica da Clermont School of Business, lidera os projetos de inovação na França e trabalha em estreita colaboração com a BLCU no desenvolvimento dos seus dispositivos pedagógicos. Ele enfatiza que seu papel é criar um «novo ambiente de aprendizagem» essencial para preparar os alunos. Ele está animado com esta «excelente oportunidade de construir algo novo juntos», um ambiente que vai refletir «a complexidade do mundo que os alunos vão enfrentar».

Criar um ambiente sustentável e dinâmico para reter talentos

A atração de talentos não é suficiente; eles também precisam ser retidos. A Zona Piloto se esforça para criar um ambiente de vida e trabalho atraente. Com base no magnífico cenário costeiro de Lingshui e em infra-estruturas modernas, a Zona desenvolve um cluster industrial de «design digital e inteligente», oferecendo assim um espaço de desenvolvimento aos talentos. Ao mesmo tempo, acelera a melhoria dos serviços públicos e a construção de plataformas de inovação e empreendedorismo, para que os talentos possam se concentrar em seus projetos.

IBEMBA PRECIEUX, estudante da República do Congo na BLCU, compartilha sua vida em Lingshui: Temos a grande biblioteca, e também professores que estão familiarizados conosco. Tenho amigos de todo o mundo. Estou muito satisfeito com o lugar. Tudo é perfeito eu posso dizer isso». Esta atmosfera aberta e inclusiva permite que os alunos não apenas adquiram conhecimento, mas também fortaleçam seu apego a Hainan. JAMES LUKA, estudante sul-sudanês da BLCU, afirma sua intenção de permanecer em Hainan. «A região está crescendo no comércio internacional, e eu estou ansioso para me envolver nisso. Trabalhar com pessoas de diferentes culturas irá proporcionar-me uma experiência concreta e habilidades práticas que serão valiosas para a minha futura carreira no comércio internacional».

Para ajudar os estudantes a se estabelecerem melhor em Hainan, a Zona antecipa serviços de emprego e empreendedorismo. O Sr. Zou Wentao precisa que a Zona piloto criou espaços de cocriação para os estudantes, bem como um mecanismo de “subvenção pós-investimento” destinado a acompanhá-los na transformação dos seus resultados de investigação em inovações comercializáveis. Além disso, a Zona organizará em breve atividades para promover o recrutamento, convidando as empresas a conhecer os estudantes.

Atualmente, os estudantes da Zona ganharam mais de 800 prêmios nacionais, provinciais e internacionais, com o número de vencedores representando quase um terço do total dos alunos, demonstrando uma forte capacidade de inovação e competitividade internacional.

A operação aduaneira especial do porto franco de Hainan, que será lançada em 18 de dezembro, marca um marco histórico na abertura da ilha. Enquanto Hainan se prepara para virar esta página decisiva de sua história, a Zona Piloto de Inovação Educacional Internacional posiciona-se como o laboratório vivo da educação do futuro. Forte de suas realizações e alimentada pelos dividendos políticos do porto franco, está pronta para escrever o próximo capítulo de seu desenvolvimento: o de uma plataforma educacional global, inovadora e resolutamente voltada ao futuro, que contribuirão plenamente para a difusão internacional de Hainan.

