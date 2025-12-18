Zona de Livre Comércio de Hainan: Agricultura tropical de alta qualidade, uma indústria chave

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A zona de livre comércio da província insular de Hainan baseia-se em quatro indústrias importantes: agricultura tropical de alta qualidade, turismo, indústrias de alta tecnologia e serviços modernos. Por ocasião do lançamento oficial da operação aduaneira especial do porto de livre comércio de Hainan, cabe destacar as diferentes iniciativas de promoção do setor agrícola para impulsionar o desenvolvimento econômico da província insular. Experiências agrícolas bem-sucedidas tornaram-se pilares essenciais da economia da província. Com base na revitalização rural, as comunidades foram mobilizadas para valorizar as terras aráveis.

O plano de ação trienal (2022-2024) para o desenvolvimento e cultivo de cadeias industriais completas na agricultura tropical de alta eficiência da província de Hainan identificou 17 setores principais através dos quais são detalhadas as missões de desenvolvimento de cadeia de valor. Estes 17 setores incluem arroz, hortas de inverno, aquicultura, frango Wenchang, borracha natural, nozes de areca, indústria de sementes de Nanfan, cana-de-açúcar, pimenta, café, manga, lichia, fruta do dragão, ananas, melão-mel, durian e chá, etc. Na implementação deste vasto e ambicioso programa, uma série de iniciativas foram implementadas para desenvolver as cadeias de valor.

Os frutos desses esforços já são visíveis através de dez marcas de produtos que conquistaram toda a China. São, por exemplo, a Manga de Hainan, a Maçã de Água (Jambose) de Hainan, o fruto do dragão de Hainan, o Café de Hainan, a Pimenta de Hainan, a Batata doce de Hainan, o Melão mel de Hainan, o Litchi de Hainan, o Porco preto de Hainan, o Arroz de qualidade de Hainan. A isto há que acrescentar a arboricultura frutífera que se desenvolveu com a louvável iniciativa denominada a «Janela mundial dos frutos tropicais de Qionghai.» Graças a este projeto, quase 700 espécies de frutas tropicais de mais de 50 países e regiões foram introduzidas na província. Entre elas, 420 espécies foram introduzidas pela primeira vez na China e 380 se aclimataram com sucesso, o que valeu à província o apelido de «ONU para as papilas gustativas».

Símbolo de uma cooperação agrícola concreta e dinâmica com o resto do mundo, a iniciativa se implantou na província através de um modelo tridimensional «empresa + cooperativa + agricultores». Isso permitiu experimentar o cultivo de frutas tropicais em uma área acumulada de cerca de 2.667 hectares em toda a ilha de Hainan. O modelo é um caso exemplar, na medida em que promoveu a modernização da fruticultura em 20 aldeias e permitiu que mais de 1.000 famílias de agricultores aumentassem seus rendimentos.

Na perspectiva de reforçar a cooperação internacional, o projeto prevê a criação de vários centros dedicados respectivamente aos recursos fitogenéticos de frutos tropicais, à inovação tecnológica, à demonstração industrial, à cooperação e às trocas internacionais, e ao consumo turístico. Com o tempo, as contribuições destes centros permitirão melhorar as variedades de frutas tropicais introduzidas, a renovação das variedades de qualidade e a criação de variedades internacionalmente competitivas.

A ambição final é fazer deste projeto um modelo bem sucedido de revitalização rural no sector das frutas tropicais e implementá-lo nos países membros da Iniciativa «Faixa e Rota».

O lançamento oficial da operação aduaneira especial do porto franco de Hainan, além das facilidades de circulação de mercadorias, oferece uma janela de cooperação dinâmica e frutífera no setor agrícola. Empresários agrícolas e pesquisadores de todos os países terão oportunidades para cooperar com os diferentes centros de promoção da fruticultura na província de Hainan.

A África, que dispõe de importantes terras aráveis, tem uma oportunidade de ouro para inspirar-se na experiência de Hainan na valorização do sector agrícola. Já, uma estreita cooperação entre a China e países africanos (Nigéria, República do Congo), na cultura da mandioca registrou resultados tangíveis no terreno. Por exemplo, aumentou a produtividade da mandioca. Através do Instituto de Pesquisa de Sanya da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas Tropicais, as tecnologias agrícolas estão sendo adaptadas na África. Estes casos concretos de cooperação no sector da agricultura deveriam ser diversificados entre os países africanos e a China, nomeadamente a arboricultura frutífera. A África poderia apoiar-se na Ação de Parceria para o Desenvolvimento da Agricultura no âmbito do FOCAC 2024 para reforçar este tipo de cooperação no domínio agrícola. As oportunidades de parceria agrícola estão disponíveis, por isso é preciso aproveitá-las.

