Redução da pobreza ao estilo chinês através de indústrias verdes: experiências e inspirações globais

Este ano marca a conclusão do 14o plano quinquenal da China. Nos últimos cinco anos, as áreas rurais da China experimentaram transformações notáveis e uma renovação profunda. No próximo ano, a China celebrará o quinto aniversário da vitória total na luta contra a pobreza. Neste momento crucial que liga o passado ao futuro, a estratégia de revitalização rural está escrevendo um novo capítulo sobre as vastas terras rurais do país.

CGTN em francês organizou uma mesa redonda intitulada «Redução da pobreza ao estilo chinês pelas indústrias verdes: experiências e inspirações globais», em que os convidados chineses e estrangeiros discutiram a história das mudanças no campo chinês através do prisma do desenvolvimento verde, e como esta grande prática pode oferecer à causa global da redução da pobreza.