2026, ano dos intercâmbios humanos e culturais China-África: o diálogo das culturas para impedir a arbitrariedade

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Na Cimeira do Fórum sobre a cooperação sino-africana em 2024, em Pequim, as duas partes decidiram que 2026 será o ano dos intercâmbios humanos e culturais. Desde o início da humanidade, os povos espalhados pelo planeta sempre interagiram. Através da migração, do comércio e das viagens, os homens sempre sentiram a necessidade de se encontrar, trocar e compartilhar o que têm em comum e de diferente. A África e a China estabeleceram laços de amizade com raízes profundas que remontam ao tempo. Os homens e as culturas das duas partes alimentaram-se mutuamente em vários campos. Através das rotas da seda, a África e a China comunicaram e criaram laços que se desenvolveram até aos dias de hoje.

No âmbito da cooperação sino-africana, a África e a China têm traçado caminhos para trocas mútuas e enriquecedoras. Ambas as partes formularam iniciativas que promovem a compreensão mútua e o fortalecimento de laços de amizade seculares. Através de um diálogo dinâmico das culturas, a África e a China escrevem todos os dias as páginas de uma humanidade que discute em toda igualdade e fraternidade para enfrentar os desafios comuns. Ao decretar 2026, ano dos intercâmbios humanos e culturais, as duas partes assumiram o desafio de inerverar sua cooperação por uma interação humana e cultural prodigiosa. Os desafios do desenvolvimento só podem ser superados numa perspectiva em que as culturas dialogam continuamente. O intercâmbio e a abertura parecem ser os pilares fundamentais de uma cooperação frutuosa e mutuamente benéfica.

O ano de 2026 será uma oportunidade para África e China apreciarem o caminho percorrido juntos, não só em termos de promoção dos intercâmbios humanos e culturais, mas também um novo capítulo para reforçar o diálogo das culturas num contexto em que o reino da arbitrariedade e o replicamento sobre si mesmos estão tentando compartimentar o mundo. Já há que se alegrar pelas numerosas iniciativas que surgiram no quadro da cooperação sino-africana para construir fortes pontes entre as duas partes. Graças a plataformas de intercâmbio dinâmicas, África e China descobrem-se todos os dias em vários sectores e promovem o desenvolvimento.

A título ilustrativo, plataformas como a Exposição Econômica e Comercial China-África e a Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) permitiram que os produtos agrícolas e artesanais africanos entrassem no mercado chinês e fossem apropriados pelos chineses. Hoje em dia, ananás do Benin, café etíope, pimenta de Ruanda, flores do Quênia, manteiga de karité africana e muitos outros artigos artesanais africanos são visíveis no mercado chinês. Na outra direção, os produtos chineses circulam em África para a satisfação das populações. Hoje, a China é, há 16 anos consecutivos, o primeiro parceiro económico e comercial de África. Estes bens de consumo, que circulam de um lado e do outro, traduzem com eloquência a riqueza das trocas entre as duas partes.

Num outro registo, as decisões políticas contribuem enormemente para o reforço das pontes de intercâmbio humano e cultural entre os países africanos e a China. Desde o ano passado, a China decidiu eliminar os direitos aduaneiros sobre os produtos de 53 países africanos. Esta medida, que visa estimular as exportações africanas e reduzir a balança comercial largamente deficitária, contribui para ampliar as perspectivas das trocas comerciais entre as duas partes. As várias sessões de seminários organizadas pela parte chinesa em benefício dos africanos em vários domínios permitem-lhes ter uma melhor compreensão da China, da sua história, da sua cultura, do seu desenvolvimento e das questões da cooperação sino-africana. Ao mesmo tempo, estas sessões de formação ajudam a desconstruir os preconceitos velhos há muito mantidos por alguns para impedir uma verdadeira aproximação entre os povos africanos e chineses.

Através destas oportunidades de intercâmbio e partilha, os estereótipos tendenciosos dão lugar cada vez mais a um melhor conhecimento e compreensão do outro.

No contexto do mundo atual, em que a incerteza é permanente e a paz está suspensa, a China e a África têm interesse em aproveitar a oportunidade deste ano especial para erguer muralhas contra o desprezo magistral infligido à convivência entre os povos. Neste sentido, é importante para ambas as partes dinamizar os intercâmbios nos domínios da educação, da cultura, do turismo, da edição, dos desportos, das ciências e tecnologias, dos meios de subsistência das populações, do desenvolvimento verde e outros.

Face à arbitrariedade e ao atropelamento do direito internacional, é preciso promover o diálogo das culturas que defende valores comuns como a igualdade, a solidariedade, o respeito dos direitos humanos, a abertura, a tolerância e a responsabilidade comum.

Promover os intercâmbios humanos e culturais significa apostar num futuro pacífico, num mundo que respeite os interesses dos outros e ofereça uma diversidade de possibilidades às gerações futuras. O diálogo das culturas é uma dimensão essencial na promoção dos intercâmbios humanos e culturais. Deve servir de escudo contra aqueles que querem instaurar a lei da selva na marcha do mundo.

O advento de um mundo de paz e de coesão social passa imperativamente por um diálogo das civilizações fundado na compreensão mútua, a igual dignidade das culturas e o respeito mútuo. A África e a China têm uma oportunidade de ouro, neste ano que designaram como ano das trocas humanas e culturais, para mostrar ao resto do mundo que os instintos de predação são anacrônicos e o oposto dos valores da democracia.

Diante do ressurgimento de um mundo que despreza a dignidade dos outros, é preciso reforçar a alternativa de um diálogo fraterno entre os homens. Como advertiu Albert Camus, «tudo o que degrada a cultura encurta os caminhos que levam à servidão.» Espero que no programa de atividades deste ano especial, a África e a China façam realmente uma frente comum para preservar os ganhos de uma coexistência pacífica e harmoniosa entre as diferentes culturas que, pela sua diversidade, enriquecem o mundo.

FONTE : CGTN – Foto: VCG