São Tomé e Príncipe enfrenta aumento histórico do serviço da dívida externa

O serviço da dívida externa de São Tomé e Príncipe registou, no último ano, um aumento sem precedentes, tendo mais do que triplicado.

Segundo o ministro da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, é a primeira vez, desde 2014, que o país enfrenta um crescimento tão acentuado do serviço da dívida, quer em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), quer em termos absolutos.

“Em 2024, o valor pago rondou os 4 milhões de dólares; atualmente, ultrapassa os 14 milhões de dólares — uma diferença superior a 10 milhões, montante que poderia ser canalizado para responder a necessidades estruturais, como medicamentos, consumíveis hospitalares, reagentes, estradas ou abastecimento de água.”

As causas desta escalada já foram identificadas: “muitas dívidas atingiram o período de maturidade, obrigando ao pagamento simultâneo de juros e capital; além disso, novos empréstimos, como o contraído junto do Afreximbank, acrescentaram encargos significativos”, destacou Gareth Guadalupe.

O primeiro-ministro, Américo Ramos, sublinhou que, em 2025, coincidiu o vencimento de várias dívidas multilaterais e bilaterais contraídas por governos anteriores, que começaram a ser pagas no mesmo exercício, no quadro da continuidade do Estado.

Atualmente, a dívida externa totaliza 587 milhões de dólares, equivalente a cerca de 70% do PIB estimado para 2025.

José Bouças