Zero tarifa aduaneira e o ano de intercâmbio humano e cultural China – África : rumo a uma parceria estratégica mais forte

Em 2026, as relações sino-africanas atingiram um ponto histórico. Este ano marca o 70.o aniversário das relações diplomáticas entre a China e os países africanos, bem como o lançamento oficial do “Ano dos Intercâmbios Humanos e Culturais China-África”. Mais importante ainda, a partir de 1 de maio de 2026, a China aplicará um tratamento totalmente isento de direitos aduaneiros a todos os países africanos que tenham relações diplomáticas com ela. Estas duas grandes iniciativas, uma relativa aos “interesses”, a outra ao “coração”, delineam conjuntamente uma nova visão da cooperação sino-africana em benefício de todas as populações.

I.Zero tarifas: benefícios tangíveis para os povos africanos

A partir de 1 de maio de 2026, a China aplicará um tratamento com tarifa zero em 100% das linhas tarifárias aos 53 países africanos que estabeleceram relações diplomáticas com a China, abrangendo todas as categorias de produtos, sem qualquer limite de volume e sem condições políticas anexas. A China está, assim, a conceder pela primeira vez uma redução tarifária de tal magnitude aos países africanos e é o primeiro grande país em desenvolvimento e a primeira grande economia a adoptar uma política desse tipo. Não se trata de uma simples declaração política abstracta, mas sim de um benefício concreto que se transforma em benefícios reais para os povos africanos.

Que benefícios para os povos africanos?

O efeito mais directo é uma redução significativa dos custos de exportação. Vejamos o exemplo do café etíope: a China tornou-se o quarto maior importador de café da Etiópia. Entre 2024 e 2025, a Etiópia exportou mais de 34 mil toneladas de café para a China, gerando mais de 218 milhões de dólares em receitas. Esta vantagem em termos de custos beneficia cerca de 5 milhões de pequenos produtores de café e mais de 25 milhões de pessoas que trabalham nos sectores relacionados com o café no país. “A política de taxa zero torna nosso café extremamente competitivo no mercado chinês”, disse Israel Degfa, CEO da Kerchanshe Trading PLC, reconhecida como a maior produtora e exportadora de café na Etiópia. Ele salientou que a política de zero tarifas reduzia diretamente os custos de exportação e reforçava a competitividade de preços do café etíope. Mais importante ainda, salientou que o consequente alargamento do mercado leva toda a cadeia industrial a evoluir para padrões mais elevados, maior profissionalismo e melhor qualidade.

O emprego e o rendimento crescem paralelamente. Como salientou o embaixador da China na Guiné, Sun Yong, num artigo assinado: «Os benefícios da política de tarifa zero, uma vez transmitidos ao sector produtivo, estimularão directamente a expansão da produção e a criação de empregos nos sectores africanos envolvidos, favorecendo o processo de redução da pobreza em África, e permitirão às populações africanas partilhar de forma concreta os frutos da cooperação sino-africana.» Do café ruandês aos amendoins nigerianos, do mel tanzaniano ao abacaxi beninense, cada vez mais produtos africanos de qualidade entram no mercado chinês. Cada produto contribui para melhorar os meios de subsistência de inúmeros agricultores e trabalhadores africanos.

A importância da política de tarifas zero para África não se limita à “venda de produtos”, mas também ao “desenvolvimento de capacidades”. A redução dos custos de exportação melhora a rentabilidade económica do investimento e da criação de fábricas em África, o que estimulará eficazmente a aceleração da transferência de capital e tecnologia avançada chinesa para África. Na Guiné, a tarifa zero deve favorecer o desenvolvimento acelerado das indústrias locais de transformação de minérios e metalurgia, etc. No Quênia, o governo atrai ativamente as empresas chinesas para investir na transformação profunda dos produtos agrícolas. a logística da cadeia de frio e outros setores. Quando mais café, nozes e frutas africanas entrarem no mercado chinês, as receitas em moeda estrangeira poderão ser convertidas em máquinas agrícolas, usinas fotovoltaicas e linhas de produção industrial. tantos elementos essenciais à capacidade de autogeração necessária ao processo de industrialização da África.

Em 2025, o volume do comércio sino-africano atingiu os 348 mil milhões de dólares – um recorde histórico. Após a implementação da política de tarifa zero, este número deverá continuar a aumentar, proporcionando mais receitas em divisas aos países africanos e aliviando as suas pressões sobre a balança de pagamentos. No processo de “redefinição” das tarifas, a China reforçou simultaneamente numerosas medidas de acompanhamento, como a criação de “corredores verdes” para os produtos africanos exportados para a China, a abertura de plataformas de qualidade como o CIIE (Exposição Internacional de Importação da China) e a Exposição Econômica e Comercial China-África, acelerando assim a transformação do vasto mercado chinês em uma grande oportunidade para a África.

Na visão do presidente chinês, Xi Jinping, de que “no caminho da modernização, nenhum país ou povo deve ser deixado para trás”, a tarifa zero não é apenas uma redução dos direitos aduaneiros. mas também um símbolo importante da transição da China de um papel de “seguidor” para o de “líder” na cooperação internacional com África. Também envia uma mensagem clara ao mundo: a abertura, em vez da fechamento, o benefício mútuo, em vez do jogo de soma zero, é o caminho certo para promover o desenvolvimento da economia mundial.

II. Ano dos intercâmbios humanos e culturais China-África: um laço de coração para aprofundar as afinidades entre os povos chineses e africanos

Se a política de tarifa zero abre a porta do mercado chinês e traz benefícios econômicos aos povos africanos, o Ano dos Intercâmbios Humanos e Culturais China-África 2026 abre, por sua vez, a janela do coração, elevando a amizade sino-africana “intergovernamental” a um nível “interpopular”.

Decidido na Cimeira de Pequim do FOCAC, o Ano dos Intercâmbios Humanos e Culturais Sino-Africanos inaugura uma nova etapa de cooperação. Coloca os povos no centro da parceria, afirmando que a amizade entre as sociedades constitui a pedra angular de uma relação duradoura. Esta iniciativa visa transformar a parceria sino-africana numa relação inclusiva e sustentável, baseada nas sociedades.

I. Fundamentos e importância dos intercâmbios humanos e culturais

-Origem institucional

A iniciativa nasceu de uma vontade política partilhada: inscrever a cooperação sino-africana numa lógica de longo prazo, baseada na confiança mútua. O FOCAC, enquanto plataforma multilateral, consagrou esta orientação.

-Herança histórica

As relações sino-africanas não são novas. Elas se enraizam em trocas antigas: rotas marítimas, expedições de Zheng He, comércio de seda e marfim. Mais recentemente, a solidariedade nas lutas anticoloniais e as cooperações médicas ou educativas reforçaram esta base.

-Dimensão estratégica

Os intercâmbios humanos e culturais completam os projectos económicos. Permitem ultrapassar uma visão utilitarista da cooperação para promover um diálogo civilizacional, onde os valores e as tradições se tornam vectores de aproximação.

-Soft power e diplomacia pública

A cultura é um instrumento de influência. Para a China, reforça a sua imagem como parceiro global. Para a África, valoriza a sua diversidade e o seu papel na governação mundial. Juntos, estes intercâmbios constroem uma diplomacia dos povos.

II. Impactos esperados na parceria estratégica sino-africana

-Política e diplomacia

O intercâmbio humano promove a confiança estratégica e reduz os mal-entendidos. Consolidam o papel do FOCAC como plataforma de diálogo global e reforçam a legitimidade da parceria.

-Económico

A cooperação cultural abre novos sectores: indústrias criativas, turismo, valorização dos conhecimentos tradicionais. Diversifica o comércio e estimula as economias locais, ao mesmo tempo que cria sinergias inovadoras.

-Social e cultural

Os cidadãos tornam-se actores da parceria. Programas de bolsas, intercâmbios académicos e iniciativas artísticas formam uma geração de mediadores culturais. A solidariedade Sul-Sul é assim reforçada, inscrevendo a cooperação numa lógica inclusiva.

III. Desafios – Perspectivas

Institucionalizar as plataformas culturais: festivais anuais, museus virtuais, redes universitárias.

Inscrever as trocas em uma lógica sustentável, para além do ano 2026.

Oferecer ao mundo um modelo alternativo de cooperação cultural, baseado no respeito mútuo e na complementaridade civilizacional.

IV. Que dizer do modelo sino-africano?

De tudo o que precede, pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, que a valorização dos intercâmbios entre os povos chineses e africanos terá incidências positivas e certas na parceria estratégica sino-africano, já é um modelo de cooperação para o Sul global e referência para um reajuste das relações dos parceiros ocidentais com o continente africano. Neste contexto, vale a pena recordar que, em termos de projectos emblemáticos de envergadura sino-africanos, temos o caminho-de-ferro de distância normal (SGR) entre Nairobi e Mombaça, no Quénia, um verdadeiro ponto de viragem para os transportes regionais. A ponte suspensa mais longa da África em Maputo (Moçambique), construída pela China Road and Bridge Corporation. A linha Addis Ababa-Djibouti, que liga a Etiópia ao mar (3,5 mil milhões de dólares). A barragem de Merowe no Sudão, que ilustra o predomínio chinês na hidráulica africana. Desenvolvimento da rede nacional na Etiópia e construção de habitações sociais em Angola, etc.

Além disso, a China tem desenvolvido quase todos os projetos em quase todos os setores e nos 53 países com os quais mantém relações diplomáticas. No Benim, por exemplo, o primeiro centro cultural chinês em África, o centro agrícola piloto de Sèmè-Kpodji, o troceador de Godomey (o único do qual o país dispõe até hoje), o Palácio dos Congressos e a modernização do Porto Autónomo de Cotonou – para dar apenas estes exemplos – carregam a marca indelével da cooperação chinesa. Realizações tangíveis que escrevem, em letras de ouro, a história dos 70 anos de cooperação sino-africana.

O Ano do Intercâmbio Humano e Cultural Sino-Africano é uma diplomacia dos povos, complementar à diplomacia dos estados. Pode transformar a parceria estratégica sino-africana numa relação holística, enraizada nas sociedades e não apenas nas elites. Ao valorizar os patrimónios, reforçar a confiança e diversificar os sectores de cooperação, esta iniciativa abre caminho para uma governação mundial mais inclusiva. Ela ilustra que o poder das relações internacionais não reside apenas nas infraestruturas ou nos fluxos financeiros, mas também na capacidade dos povos de dialogar, partilhar e construir juntos um futuro comum.

Conclusão: um motor duplo ao serviço das populações e à frente da cooperação do Sul global

Quando a cooperação sino-africana dispõe ao mesmo tempo de uma ponte “do coração”, dos intercâmbios humanos e culturais, e dos “interesses” relacionados, da tarifa zero, então esta cooperação ultrapassa o simples âmbito dos interesses económicos para se tornar uma parceria estratégica verdadeiramente sustentável e duradoura. E os principais beneficiários desta transformação serão milhões de cidadãos comuns, tanto na China como em África, produtores de café, jovens empresários, pessoas que vêem um raio de esperança na cooperação sino-africana. Como disse o ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi: fazer uma “subtracção” sobre os direitos aduaneiros para favorecer uma “adição” sobre as trocas comerciais e realizar uma “multiplicação” sobre as condições de vida, tal é a ilustração perfeita da cooperação sino-chinesa.africana ao serviço das populações.

(Co-autores: Guo Pan, jornalista da CGTN Francês e Héribert-Label Élisée ADJOVI, diretor da revista pan-africana “Le Label Diplomatique” e presidente do grupo de reflexão de Xi’an para a cooperação e o desenvolvimento sino-africano; Foto: VCG)