A Iniciativa de Governação Global: um novo caminho para um multilateralismo fecundo

(Nota do editor: este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A desorganização do mundo, provocada pelo desprezo do direito internacional, o hegemonia, o proteccionismo e os direitos aduaneiros impostos unilateralmente, infligiu um duro golpe à governação mundial que se encontra numa encruzilhada. O mundo encontra-se num contexto de incertezas que ameaçam a paz e a estabilidade. Perante esta constatação alarmante, a China apostou em infundir um novo fôlego à governação mundial. É nesta perspetiva que o presidente chinês Xi Jinping lançou a Iniciativa para a Governação Global (IGM) em 1 de setembro de 2025, por ocasião de uma cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), realizada em Tianjin. O IGM pretende ser uma proposta pertinente que apela a colocar a ONU no centro da governação mundial. Toda a humanidade, pela sua diversidade, deve participar em pé de igualdade na marcha do mundo. A lei do mais forte não pode excluir uma grande parte do mundo na tomada de decisões que lhe dizem directamente respeito.

Articulada em torno de cinco princípios fundamentais: a igualdade soberana, o respeito pelo primado do direito internacional, a prática do multilateralismo, a promoção de uma abordagem centrada no povo e a tomada de medidas concretas, O IGM propõe trabalhar com o resto do mundo de forma concertada para promover uma governação mundial mais equitativa, mais justa e mais inclusiva. Todos os países do mundo, independentemente da sua dimensão e do seu peso económico, devem jogar a sua divisão na governação do mundo com a bússola da autoridade central da ONU. Em termos claros, é preciso sair das lógicas de confronto que apenas abrem caminho a incompreensões e impedem uma abordagem ampla dos desafios comuns da humanidade.

Um ano após o lançamento do IGM, pode-se dizer que a iniciativa chinesa suscitou uma ampla adesão em todo o mundo, dado seu alcance que é favorecer a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Até à data, cerca de 160 países e organizações apoiam o IGM. A ONU também acolheu favoravelmente a iniciativa. A este respeito, foi criado um “grupo de amigos da governação mundial”. Reúne vários países sob os auspícios das Nações Unidas para ajudar na implementação dos princípios estabelecidos pelo IGM. Em termos práticos, a iniciativa formula propostas que podem ajudar a criar um amplo consenso na condução dos assuntos mundiais. As guerras e os conflitos que devastam o planeta e a inobservância das regras do jogo do comércio mundial não beneficiam nenhuma das partes, incluindo os instigadores desses distúrbios. Os ideais de paz, desenvolvimento partilhado e solidariedade face a desafios como as alterações climáticas devem ser uma preocupação para todos. Como salientou Xi Jinping, temos de “assumir conjuntamente as responsabilidades do nosso tempo para sermos uma força pioneira”.

A democratização das relações internacionais é o ideal através do qual uma visão comum sobre as questões relativas à segurança global, ao desenvolvimento, às alterações climáticas e à inteligência artificial que carregam novas mutações, poderia concretizar-se no interesse de todos. É inconcebível ignorar a voz do Sul Global na governação mundial. É numa abordagem multipolar que respeita a soberania de todas as nações que o futuro de uma humanidade reconciliada consigo mesma é possível. O hegemonismo que envolve alguns líderes é contraproducente para o bom funcionamento do mundo. A configuração actual do mundo é resistente à arbitrariedade, aos dois pesos e duas medidas e ao atropelo da soberania das nações, por muito pouco desenvolvidas que sejam. Como diz o ditado, “o tapete é bonito graças à diversidade de cores que o teceram”. Em outras palavras, a governança global deve ser o privilégio de todos os países.

O IGM, como uma iniciativa de esperança para um mundo de paz, tem apenas um objetivo: a defesa dos valores comuns da humanidade e a integração de diversas culturas para uma civilização humana diversificada. Ela defende o advento de uma liderança compartilhada e solidária diante dos desafios. Para além dos conflitos e das tensões que minam os esforços de desenvolvimento e de paz, o futuro do mundo será construído num impulso comum, numa abordagem que privilegia o diálogo, a consulta e a inclusão. A noção de aldeia planetária afirma que os interesses de todos, grandes ou pequenos, fracos ou poderosos, estão intimamente ligados. Isto significa que todas as vozes contam e merecem ser ouvidas na cena mundial. Mesmo que o horizonte esteja embaçado, propostas como a IGM oferecem perspectivas de um mundo mais fraterno que dialoga continuamente. É por isso que uma tal iniciativa merece ser apoiada a longo prazo para que dê frutos. A multipolaridade das relações internacionais é, portanto, uma panaceia para um multilateralismo fecundo.

FONTE – CGTN (Foto: VCG)