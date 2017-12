“Corrupção é Oficial em STP” denuncia relatório norte-americano sobre os direitos humanos

O Relatório sobre as práticas dos Direitos Humanos no ano 2014, divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de América, indica que em São Tomé e Príncipe, para além das difíceis condições nos estabelecimentos prisionais, os principais problemas dos direitos Humanos no arquipélago, estão relacionados com a corrupção, a violência doméstica e a descriminação social contra as mulheres.

No que diz respeito a corrupção, o relatório norte-americano diz que em São Tomé e Príncipe «é oficial».

O relato sobre a situação dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe no ano 2014, destaca também um outro flagelo na sociedade são-tomense, a IMPUNIDADE.

O relatório acrescenta que a liberdade de imprensa e de expressão não foi posta em causa no ano 2014, apesar de se registar autocensura por arte de muitos jornalistas.

O uso da Internet aumentou em São Tomé e Príncipe no ano 2014, refere o relatório, que deixa claro o facto das autoridades governamentais não terem exercido qualquer controlo sobre as redes sociais, e muito menos bloqueá-las.

Para ter acesso a mais pormenores dobre o relatório clique :

Abel Veiga