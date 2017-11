MLSTP : Pinto da Costa medeia crise entre facções desavindas

Manuel Pinto da Costa, primeiro Presidente e membro fundador do MLSTP, regressaram na tarde de quinta – feira a sede do MLSTP no bairro do riboque, para tentar aproximar as duas principais facções, que nos últimos meses endureceram as suas posições, gerando uma crise de identidade que põe em causa o futuro político do partido.

O actual Presidente do MLSTP Aurélio Martins, acompanhado pelos seus vice Presidentes, com destaque para o vice-presidente Osvaldo sentaram num lado da mesa, e Guilherme Posser da Costa, ex-Presidente do MLSTP, acompanhado por outros militantes que se autoproclamaram como sendo “grupo de revitalização”, posicionaram-se no outro lado da mesa.

O mediador, Pinto da Costa, presidente fundador do MLSTP, ficou no centro, ou melhor na cabeça da mesa.

A reunião que pretendeu eliminar as divergências que separam os dois lados em contenda política iniciou às 15 horas de quinta – feira e avançou por noite dentro.

Segundo um porta voz da reunião, o encontro promovido por Pinto da Costa, visa abrir caminho, para que o MLSTP se una, e se encontre com a renovação, a revitalização e a modernização.

Um comunicado que reflecte os resultados da primeira reunião de concertação entre os camaradas desavindos do MLSTP, deverá ser emitido nesta ssexta – feira.

Abel Veiga