MLSTP : Presidente Fundador exigiu cedências a actual Direcção

Pinto da Costa primeiro Presidente do partido MLSTP e membro fundador do partido, teve direito de discursar na abertura da Conferência Nacional do MLSTP.

Exigiu a direcção do partido que fizesse cedências, porque só assim o MLSTP pode “Unir e Renovar para Ganhar o Futuro”, conforme o lema da conferência.

«A renovação resolve um problema sério que é o da integração dos que estão fora, daqueles que não tiveram ou não têm tido oportunidade para se integrar para fazer parte do conjunto, abrir espaço para aqueles que estão fora das estruturas», declarou Pinto da Costa.

Para Pinto da Costa, é necessário também cenedência para unir o MLSTP. «A união não se proclama, não se decreta, resulta de um processo de diálogo permanente, responsável de reconciliação e tolerância. A união não se alcança baseado em legitimidade adquirida no passado», frisou.

Acrescentou ainda que «a união é conseguida quando todos reconhecem que não há posições cativas nem reservadas para uns que consideram predestinados para um papel de relevo».

Reforçou ainda que só com humildade e espírito de sacrifício para colocar no lugar mais alto o interesse coletivo.

Já o futuro que o MLSTP quer conquistar em 2018 com a realização das eleições legislativas e autárquicas, Pinto da Costa avisou que «ganha-se com uma liderança que congrega vontades, capacidade e recursos, uma liderança que inspire confiança, que mobilize seguidores e não sustente clientelas, uma liderança eficaz, que partilha responsabilidades, que é humilde para reconhecer as suas limitações, dar protagonismo a quem merece e está preparada para servir», precisou o Presidente Fundador do MLSTP.

Aplausos demorados e repicados entrecortaram o discurso de Pinto da Costa, na abertura da Conferência Nacional do MLSTP.

Abel Veiga