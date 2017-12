Portugal coloca navio de combate para fiscalização da ZEE

O Secretário de Estado da Defesa Nacional de Portugal, Marcos Perestrello que está de visita a São Tomé anunciou na manhã de quarta feira, que a partir de janeiro de 2018, um navio da armada portuguesa estará destacado nas águas nacionais durante todo o ano.

«Estamos a criar as condições e a estabelecer os termos que nos permitirão no próximo ano, ter em permanência ao longo de todo o ano um navio da armada portuguesa com militares de Portugal e de São Tomé e Príncipe», afirmou o secretário de Estado de Portugal a saída do encontro com o Ministro da Defesa e Administração Interna Arlindo Ramos.

O navio estará envolvido em operações que segundo Marcos Perestrello, permitirá São Tomé e Príncipe reforçar as condições de exercício da sua autoridade no mar.

Uma acção que Portugal considera importante para a sua política de defesa na região do Golfo da Guiné.

O projecto geoestratégico deverá ser inaugurado em Janeiro de 2018, durante a visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a São Tomé e Príncipe. «Estamos muito empenhados em que na visita de sua excelência snehor Presidente da República no próximo Mês de janeiro estejam criadas as condições para que essa operação já esteja em curso, reforçando a capacidade de São Tomé e Príncipe, e reforçando a presença de Portugal no golfo da Guiné, onde muitos navios com bandeira portuguesa também circulam, e onde a segurança deve ser mantida»,pontuou o secretário de Estado de Portugal.

Portugal considera que o projecto em curso eleva o patamar da cooperação militar entre os dois países.

Abel Veiga