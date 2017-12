 MLSTP: Crise agudiza-se vice-presidente bateu com a porta

Osvaldo Vaz, vice-presidente do partido MLSTP, até a bem pouco tempo braço direito do Presidente Aurélio Martins, decidiu e de forma irreversível afastar-se da estrutura de direcção do partido.

Numa carta endereçada ao Presidente do MLSTP, Aurélio Martins em que anuncia a cessação das suas funções, Osvaldo Vaz, acusa a actual direcção do MLSTP de ser uma marioneta do partido ADI de Patrice Trovoada. «Tendo tomado conhecimento da intromissão indirecta do ADI, no funcionamento interno do partido, através de altos dirigentes do partido….», refere Osvaldo Vaz na missiva, para depois destacar as consequências do domínio e influência que o ADI, vem tendo sobre os altos dirigentes do MLSTP.

«Venho pela presente apresentar de forma irreversível apresentar o meu afastamento no cargo de vice-Presidente do MLSTP do qual fui eleito no ultimo congresso do Partido. Continuo sendo um militante activo do partido e disposto a apoiar em tudo o que for necessário», conclui Osvaldo Vaz.

A polémica que fez Osvaldo Vaz denunciar que a direcção do MLSTP funciona como uma marioneta do partido de Patrice Trovoada, tem a ver com o processo de alegada tentativa de suborno aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, com vista a devolver a cervejeira Rosema ao seu proprietário original, o Angolano Melo Xavier.

Osvaldo Vaz, foi acusado por Nino Monteiro, administrador da cervejeira Rosema e deputado do partido MLSTP, de ter sido um dos financiadores da alegada tentativa de suborno aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

Muitas figuras da direcção do MLSTP defendem e apoiam o administrador da cervejeira Rosema, que segundo fontes do MLSTP, garante mensalmente uma verba para o funcionamento administrativo do partido.

O Téla Nón apurou que muitos militantes de cúpula do MLSTP, incluindo alguns veteranos, beneficiam mensalmente de centenas de grades de cervejas para revenda, o que garante a estabilidade financeira dos mesmos.

Nino Monteiro, é por tudo isso, um homem forte no seio do MLSTP, ou seja, de acordo aos militantes do partido, é quem ao longo de vários anos põe o pão na mesa da família MLSTP, através da Cervejeira Rosema.

Por isso, a alegada participação de Osvaldo Vaz, na alegada tentativa de suborno aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, com vista a retirar a fábrica de cervejas das mãos de Nino Monteiro, para devolê-la ao empresário angolano Melo Xavier, lançou enorme tensão no seio dos tais militantes de cúpula do MLSTP.

Também em estado de tensão ficou o Presidente do ADI Patrice Trovoada, que logo após a denúncia do seu amigo Nino Monteiro na comunicação social, também usou da palavra para dizer justiça sobre a gravidade da tentativa de suborno dos juízes do supremo, e para defender a cervejeira Rosema, como património do deputado do MLSTP, Nino Monteiro.

Há muito tempo que rumores no seio dos militantes do MLSTP; denunciavam o domínio e subserviência da actual direcção liderada por Aurélio Martins, aos jogos políticos da ADI e de Patrice Trovoada.

Agora é o próprio vice-presidente Osvaldo Vaz, que abandona a estrutura de direcção por considerar que o partido de Patrice Trovoada, a ADI, influencia a direcção do MLSTP.

Note-se que ainda neste mês o MLSTP deve decidir se realiza ou não um congresso extraordinário para legitimar uma nova liderança.

Leia na íntegra a carta de Osvaldo Vaz –cessação

Abel Veiga