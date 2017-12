“Ordem Unida” saiu a disparar após reunião com Patrice 

Célia Posser(na foto), Bastonária da Ordem dos Advogados, reuniu-se com o Primeiro Ministro Patrice Trovoada na segunda – feira, e após a reunião fez uma grande revelação. A credibilidade da justiça são-tomense está em causa, e tudo por causa das recentes denúncias de tentativa de suborno nos tribunais. «Neste momento o Estado da justiça é grave em que existem denúncias que partem do mais alto magistrado dos Tribunais, que não deixam de ser graves», afirmou.

A bastonária explicou a causa desta situação. Trata-se segundo Célia Posser de um problema que para a Ordem dos Advogados, já está encerrado, e que nunca mais se deveria tocar nele, a Cervejeira Rosema. «Temos a causa desta situação que é o caso Rosema. Sabemos ser um caso que transitou em julgado. Falando técnicamente quer dizer que é um processo imutável, ao qual não se pode mais recorrer», frisou.

Diante dos factos, a Bastonária da Ordem dos Advogados disse que na reunião com o Primeiro Ministro, a Ordem dos Advogados, posicionou-se no sentido de que «tem-se que resolver esta situação de denúncia para que a nossa justiça volte a ter credibilidade. Tem –se que responsabilizar as pessoas que estão a ser acusadas de crime, que a justiça seja agil na responsabilização dessas pessoas e também que o Estado de direito democrático seja posto em alta, uma vez que isso afecta a visão dos Tribunais a nível internacional», sublinhou.

A Bastonária da Ordem dos Advogados garantiu total e estreita colaboração com o Governo do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, para resolver o problema que veio manchar e por em causa a justiça em São Tomé e Príncipe.

Questionado pela imprensa sobre as declarações do Primeiro Ministro, sobre necessidade de se eliminar a Máfia Instalada no país, a Bastonária deixou claro que o problema central e único da conversa foi o buraco pelo qual entrou a justiça são-tomense nesta altura, por causa do caso Rosema e os factos a sua volta. « É grave quando vemos o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a apresentar uma queixa crime contra alguém que foi juíz e seu assessor, depois o Presidente da Replública(Fradique) apresenta queixa crime contra o Juiz. Tudo isso não fica bonito para o país em termos de credibilidade. Vimos aqui pedir, e colaborar com o Governo como é que podemos sair deste imbróglio», reforçou Célia Posser.

A Bastonária da Ordem pede justiça urgente para o mais grave caso da justiça nacional que é de tentativa de suborno, e lançou acusações aos juízes. « Embora a justiça esteja infuncional, já no fim do ano aparecem-nos casos em que os próprios juízes estão envolvidos. Deixa transparecer alguma promiscuidade. Temos que ter um Estado em que haja regras. Temos que descobrir a veracidade dos facos e desta vez ir até ao fim, para responsabilizar os que são culpados e puni-los», precisou a Bastonária Célia Posser.

A Ordem dos Advogados saiu do gabinete do Primeiro Ministro, com garra e determinação na defesa da Rosema. «É uma decisão que está hoje a ser contestada e que jurídicamente não deveria, a não ser que seja declarada inconstitucional. Não sendo, não se precebe porquê que vem esse alvoroço todo outra vez a volta desta decisão, e exactamente pela classe da nação que deveria dar exemplos, e não vir a praça pública de forma que veio por em casa uma decisão que saiu do próprio Tribunal», concluiu Célia Posser.

“Ordem Unida” em torno do Governo pela causa da Rosema.

Abel Veiga