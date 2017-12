«O governo introduziu o medo nas pessoas. As pessoas têm medo de falar». A denúncia do clima de medo instalado em São Tomé e Príncipe é feita pela Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe.

O medo instalado no país inibe o cidadão de ter voz, de pensar e pior ainda de discordar. «As pessoas têm receio de participar na vida sindical», acrescentou João Tavares líder da ONTSTEP.

Democracia deixa de ter vida no seio de um povo amordaçado pelo medo. «Não podemos ter um país livre, independente, num regime democrático em que a pessoa não tem o direito de se exprimir, não pode reivindicar os seus direitos», reforçou João Tavares.

Laivos ditatorias cada vez mais evidentes, agudizam o medo social. «O sindicato pede encontros com os ministros e simplesmente nos ignoram, temos casos dos ministérios da educação e da saúde», explicou o líder sindical.

Laivos ditatoriais, permitem que eu mando, eu faço, eu decido. E tudo EU, e tudo se faz segundo a vontade do meu EU. João Tavares acusou o primeiro-ministro Patrice Trovoada de querer até substituir o sindicado nas negociações com a entidade patronal.

A SATOCAO empresa que entrou no mercado nacional de produção e exportação de cacau pelas mãos de Patrice Trovoada enquanto Primeiro Ministro, é um exemplo da ingerência de Patrice Trovoada. A SATOCAO pretende despedir 300 trabalhadores. «O sindicato e o ministério do trabalho estavam a negociar esse assunto com a Satocao, mas para a nossa surpresa, as negociações passaram a ser diretas com o governo, pondo de parte o sindicato. Isto é muito grave quando o governo deve jogar papel de árbitro para mediar o conflito e não assumir para si o papel de resolução do conflito em negociação unilateral com a empresa», denunciou.

Medo novamente a dominar a sociedade são-tomense. Perigo a vista para a democracia.

Abel Veiga