“Governo de Patrice Trovoada transforma fundo de segurança social num “Saco Azul”

A denúncia foi feita pela Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, a maior central sindical do país.

João Tavares(na foto) Secretário Geral da ONTSTEP-CS acusou de viva voz o Governo do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, de ter transformado o fundo de segurança social em um saco azul. «A segurança social é um órgão tripartido, financiado pelo empregador e pelo trabalhador. O fundo de segurança social é um fundo dos trabalhadores e não pode ser o governo unilateralmente a geri-lo. Entendemos que nesse momento esse fundo deve ser um saco azul do Governo», denunciou o líder sindical.

O executivo é acusado também de ter eliminado o conselho de administração que geria od fundos da segurança social. «Faz sozinho a sua gestão, contrariando as normas e convenções da Organização Internacional do Trabalho(OIT)», reforçou João Tavares.

O Secretário Geral da ONTSTEP, chamou a atenção dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe, para o facto de as suas contribuições estarem em risco, caso o Governo de Patrice Trovoada não mude de comportamento. «Actualmente um trabalhador entra para reforma, por vezes ele espera até seis meses para receber sua pensão quando isso deveria ser automático», frisou.

A situação social e laboral dos trabalhadores é definida pela maior central sindical como sendo extremamente difícil. «Uma situação sociolaboral extremamente difícil, as condições de vida das pessoas estão degradando cada vez mais, nota-se a pobreza nas pessoas, sobretudo na classe da função pública. Esta-se a perder o poder de compra, o custo de vida encareceu, enquanto o salário mantém-se estagnado», precisou.

Um cenário terrível, num pais onde segundo a ONTSTEP o trabalho infantil está a aumentar. «As crianças estão a trabalhar para apoiar a família», denunciou tendo acrescentado que « vimos crianças a varrerem a rua por volta das 18 horas. Isto é grave numa altura em que se fala de combate ao trabalho infantil».

A maior central sindical do país anunciou também a morte do diálogo, que segundo o líder sindical foi sentenciada pelo Governo. Até o conselho de concertação social deixou de funcionar. «Não temos como negociar com o Governo sobre a questão salarial e outros assuntos».

A ONTSTEP não se revê no orçamento geral do Estado para 2018, que o Governo submeteu ao parlamento. «Tomamos conhecimento que o governo já submeteu para aprovação da Assembleia Nacional (parlamento) o orçamento para 2018 sem discuti-lo com os parceiros sociais, conforme manda a lei de concertação social», concluiu.

ONTSTEP projecta cenário de muita luta em 2018, pela defesa da libetrdade sindical, pelo respeito dos direitos dos trabalhadores, e também pela garantia da própria democracia instalada no país em 1990.

Abel Veiga