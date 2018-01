Evaristo faz queixa e anuncia fim de Silva e Frederico no TC

Num comunicado com data de 30 de Dezembro de 2017, emitido pelo Gabinete do Presidente da República e subscrito pelo Director Alberto Ferreira Chong, é anunciado o fim das funções do Juiz Silva Gomes Cravid como Presidente do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe.

«As funções cessaram com a entrada na ordem jurídica nacional do Tribunal Constitucional autónomo».

Assim o Comunicado do Gabinete do Presidente da República, descreve a situação do Juíz Conselheiro Frederico da Glória e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, Manuel Silva Gomes Cravid.

O comunicado do Presidente da República, surge a propósito do despacho de 28 de Dezembro do Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, que considerou ilegal e inexistente o acto de Evaristo Carvalho em promulgar a lei que cria e instala o novo Tribunal Constitrucional.

O Gabinete do Presidente da República anunciou que uma queixa crime já corre os seus termos, contra o Juiz Conselheiro Frederico da Glória o relator do despacho, e também contra o juiz Presidente Silva Cravid. « Correndo contra o Juiz relator e próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Presidente do Tribunal Constitucional, cujas funções cessaram com a entrada na ordem jurídica nacional do Tribunal Constitucional autónomo, uma queixa-crime por suspeita de prevaricação, denegação de justiça e falsificação, ficam ambos imediatamente inibidos de qualquer intervenção no processo», diz o comunicado do Gabinete do Presidente da República.

Abel Veiga