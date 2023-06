Lei interpretativa já começou a provocar vítimas nos Tribunais

A entrada em vigor de forma célere da recente Lei Interpretativa do Sistema Judicial de São Tomé e Príncipe, aprovada pela Assembleia Nacional e promulgada pelo Presidente da República, já provocou a destituição em regime de reforma de pelo menos 4 dos 5 juízes do Tribunal Constitucional.

O edifício do Tribunal Constitucional foi vedado, e segundo informações, está sob controlo do Juiz conselheiro mais novo, Jesuley Patrik Lopes, o único que ainda não tem idade para ser reformado.

Note-se que os 4 Juízes mandados para reforma, por força da entrada em vigor da Lei Interpretativa do Sistema de Justiça, nomeadamente o Juiz Presidente Pascoal Daio, a Juíza Conselheira Maria Alice Carvalho, e os Juízes Amaro Couto e Hilário Garrido, participaram nas decisões do Tribunal Constitucional, que no ano 2019 anulou o acórdão que pretendia devolver a Cervejeira Rosema aos actuais líderes da coligação MCI/PUN. A força política que propôs a aprovação da lei interpretativa na Assembleia Nacional.

Os juízes conselheiros que passaram a reforma, foram também subscritores do acórdão número 8/2022, que obrigou os 19 candidatos às eleições presidenciais de 2021 ao pagamento de multas na ordem de 15 mil euros.

O actual Presidente da República Carlos Vila Nova foi multado já como inquilino do Palácio do Povo. Uma multa que o Presidente cessante do Tribunal Constitucional Pascoal Daio garantiu não ter sido ainda paga pelo Chefe de Estado.

Os impactos da Lei Interpretativa vão ter como consequência directa, a eleição pela maioria parlamentar MCI-PUN / ADI de novos juízes para o Tribunal Constitucional.

Pode ser que os ex-juízes conselheiros que em 2019 decidiram devolver a cervejeira Rosema, aos líderes do MCI/PUN, regressem ao Tribunal Constitucional com uma cópia do acórdão de 2019, que foi dado como anulado pelos juízes conselheiros agora reformados.

Abel Veiga