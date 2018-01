ONU : François Fall conseguiu compromisso entre a oposição e o Governo

Num comunicado a Representação das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, dá conta que após as consultas multilaterais o Representante Especial do Secretário Geral das Nações Unidas para África Central, François Fall, apresentou ao Governo uma proposta de compromisso da oposição. «O Governo tomou boa nota da vontade atual da oposição de integrar o processo de composição do Tribunal Constitucional nos modos conciliantes que resultou das consultas realizadas pelo Representante Especial». Diz o comunicado da representação da ONU em São Tomé.

O comunicado da ONU em São Tomé esclarece ainda que apesar do compromisso alcançado sob mediação do representante especial, François Fall, « de acordo com o Governo, o processo de nomeações dos juízes estava numa fase demasiado avançada para recuar».

Realização de eleições livres e democráticas, com o simbolo da transparência, com o reconhecimento justo e pacífico dos resultados, como foi marca registada do processo eleitoral em São Tomé e Príncipe, desde 1991 até 2014, é um valor singular no contexto africano, e que a comunidade Internacional quer proteger. «O Governo reconheceu as preocupações levantadas pelo Representante Especial, durante seus esforços de mediação, relativas às eleições livres e o reforço das instituições democráticas», refere o comunicado da ONU em São Tomé.

O leitor deve consultar o comunicado da ONU em São Tomé para ter mais detalhes sobre a missão do enviado François Fall : Communicado de imprensa – Visita do SRSG – versão pt

Téla Nón

.