Técnico alerta para “Perigo” no sistema informático da CEN

Numa entrevista conduzida pelo jornalista português Jorge Trabulo Marques, um quadro técnico que trabalhou na Comissão Eleitoral Nacional, destaca vários pontos fracos do novo sistema informático, instalado na Comissão Eleitoral Nacional. O sistema instalado, no quadro do recenseamento eleitoral de raiz que ficou concluído em 2017, pode segundo o técnico, ser adulterado, e mais grave ainda diz o entrevistado, é o facto dos quadros técnicos formados para gerir o sistema terem abandonado a CEN.

Note-se que o recenseamento eleitoral de raiz resultou na redução do número de eleitores em menos 10 mil pessoas.

Um processo que continua a ser contestado pelos partidos da oposição, que exigem a realização de uma auditoria a base de dados da CEN.

Acompanhe a entrevista do Técnico Informático que trabalhou na CEN, para perceber o imbróglio que pode assombrar o sistema eleitoral nacional.