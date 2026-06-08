Entre lágrimas e convicções Nito Abreu lança candidatura presidencial

Nito Abreu, candidato apoiado pelo ADI, apresentou oficialmente a sua candidatura às eleições presidenciais de 19 de julho em São Tomé e Príncipe. Garantiu que a decisão de avançar nasceu de um sentimento profundo de responsabilidade perante o país.

“Nasce da convicção de que São Tomé e Príncipe necessita de uma nova visão do Estado, de uma nova ética pública e de uma interpretação do papel constitucional do Presidente da República. Trata-se de uma candidatura de renovação geracional, de construção institucional e de refundação nacional.”

Sublinhou ainda que esta candidatura tem um significado histórico, por representar uma geração nascida após a independência nacional.

“Representa a entrada consciente de uma nova geração no centro da vida política nacional e a afirmação de uma juventude que recusa continuar condenada ao papel de mera espetadora do seu próprio destino.”

Ao apresentar-se não apenas como candidato, mas também como cidadão são-tomense, Nito Abreu emocionou-se e não conteve as lágrimas.

“Eu vivo e conheço diariamente as dificuldades do nosso povo. Conheço as preocupações das famílias. Conheço os sacrifícios silenciosos daqueles que trabalham todos os dias e sentem que os seus esforços nem sempre são recompensados… lágrimas… sei o que significa lutar por uma oportunidade… lágrimas…”

Perante uma plateia que respondeu com aplausos, o candidato concluiu o discurso defendendo a construção de um país onde o sucesso dependa da capacidade, do esforço e do talento de cada cidadão.

José Bouças