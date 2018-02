EUA alerta o poder são-tomense para garantia da liberdade de imprensa   

Um dos principais alicerces de qualquer Estado Democrático, é a Liberdade de Imprensa, e o acesso nomeadamente pelas forças políticas da oposição aos órgãos de comunicação social.

Foi um dos principais temas que a embaixadora dos Estados Unidos de América em São Tomé e Príncipe, Cynthia Akuetteh, debateu com o Presidente da Assembleia Nacional, José Diogo.

Segundo a diplomata norte americana, a DEMOCRACIA, e o estadio actual da mesma em São Tomé e Príncipe, dominou a reunião que teve com o Presidente da Assembleia Nacional. «Falamos sobre assuntos importantes para a democracia e o fortalecimento das instituições democráticas», confirmou.

Cynthia Akuetteh, explicou a José Diogo, Presidente do Parlamento são-tomense, que a Democracia está em em construção contínua, como acontece nos Estados Unidos de América. «Uma oposição vibrante é fundamental para a democracia», realçou a diplomata.

Não pode haver democracia sem liberdade de imprensa. A oposição tem que ter acesso a imprensa, para que haja o debate, para que o contraditório considerado como alma da Democracia, alimente a sociedade.

Foi este o grande alerta que os Estados Unidos lançaram às autoridades nacionais. «Também é importante que haja a liberdade de imprensa e que a oposição tenha acesso a imprensa para exprimir e fazer conhecer os seus pontos de vista, de maneira que haja um debate saudável para a população», declarou a embaixadora dos Estados Unidos.

Confirme as declarações em registo audio –

Os Estados Unidos de América manifestaram-se preocupados com a crise político institucional que se instalou em São Tomé e Príncipe. «É uma preocupação para os Estados Unidos e para a comunidade internacional. Eu acredito em São Tomé e Príncipe, e creio que haverá uma solução para manter o diálogo», frisou Cynthia Akuetteh.

Confira as declarações da embaixadora norte americana em registo audio –

O Tribunal Constitucional faz parte das instituições democráticas. «Falamos sobre o Tribunal Constitucional. É importante que este Tribunal seja estabelecido, mas com bases firmes e fortes», defendeu a representante dos Estados Unidos de América junto ao Estado são-tomense.

A embaixadora dos Estados Unidos que também se reuniu com o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, está no fecho da sua missão no país.

A embaixada dos Estados Unidos de América em São Tomé Príncipe está baseada em Libreville capital do Gabão. Cynthia Akuetteh, despediu-se das autoridades são-tomenses, tendo anunciado que o seu sucessor deverá ser nomeado nos próximos tempos.

Téla Nón